https://ria.ru/20210608/granata-1736220516.html
В Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты
В Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты - РИА Новости, 08.06.2021
В Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты
Три человека пострадали в Харькове, предварительно, из-за взрыва гранаты, сообщила пресс-служба регионального управления полиции в Twitter. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T22:53
2021-06-08T22:53
2021-06-08T23:27
украина
в мире
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/53/1557415351_0:209:2993:1892_1920x0_80_0_0_6612411c3f901944f215dec7845b64de.jpg
КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Три человека пострадали в Харькове, предварительно, из-за взрыва гранаты, сообщила пресс-служба регионального управления полиции в Twitter.ЧП произошло в Основянском районе города, врачи оказывают помощь раненым на месте происшествия.Позднее стало известно, что бросившего гранату задержали."Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отдел полиции №1 Харьковского райуправления милиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник, 1992 года рождения, задержан, сейчас с ним работают полицейские. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении в Facebook полиции Харьковской области.
украина
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/53/1557415351_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_27331974a6aff61eca58733de44cadc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, харьков