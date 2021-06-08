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В Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты

В Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты - РИА Новости, 08.06.2021

В Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты

Три человека пострадали в Харькове, предварительно, из-за взрыва гранаты, сообщила пресс-служба регионального управления полиции в Twitter. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T22:53

2021-06-08T22:53

2021-06-08T23:27

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КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Три человека пострадали в Харькове, предварительно, из-за взрыва гранаты, сообщила пресс-служба регионального управления полиции в Twitter.ЧП произошло в Основянском районе города, врачи оказывают помощь раненым на месте происшествия.Позднее стало известно, что бросившего гранату задержали."Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отдел полиции №1 Харьковского райуправления милиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник, 1992 года рождения, задержан, сейчас с ним работают полицейские. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении в Facebook полиции Харьковской области.

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украина, в мире, харьков