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https://ria.ru/20210608/gospital-1736126257.html
Инфекционный госпиталь на 60 мест в Калаче-на-Дону будет готов к осени
Инфекционный госпиталь на 60 мест в Калаче-на-Дону будет готов к осени - РИА Новости, 08.06.2021
Инфекционный госпиталь на 60 мест в Калаче-на-Дону будет готов к осени
Новый инфекционный госпиталь на 60 боксов в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начали возводить в конце 2020 года, в сентябре примет первых... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:14
2021-06-08T13:14
волгоградская область
волгоградская область
калач-на-дону
общество
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ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Новый инфекционный госпиталь на 60 боксов в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начали возводить в конце 2020 года, в сентябре примет первых пациентов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в городе Волжский Волгоградской области было завершено строительство новой инфекционной больницы на 120 койко-мест, ее возвели за шесть месяцев. Строительство велось быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.По информации администрации, инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону готов на 80%. Возведено модульное здание, смонтированы инженерные сети, построена котельная. По данным властей, сейчас ведутся отделочные работы, монтируется система медицинских газов."Работы идут в плановом порядке. К 1 сентября больница будет готова принять первых пациентов и оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова губернатора Андрея Бочарова, который посетил во вторник строительную площадку.По данным администрации, новая больница рассчитана на 60 боксов, будет принимать жителей Калачевского и соседних районов. Отмечается, что в больнице установят более 1,1 тысячи единиц медоборудования: аппарат ИВЛ, рентген-аппараты, мониторы состояния пациента и другое. По информации властей, в регионе планируется построить еще два подобных инфекционных госпиталя в городах Камышин и Михайловка.Отмечается, что во время рабочей поездки в Калач-на-Дону Бочаров проинспектировал ход строительства первого крытого бассейна в городе. По данным администрации, готовность объекта составляет 40%, стройка должна завершиться к концу года.
https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html
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волгоградская область, калач-на-дону, общество

Инфекционный госпиталь на 60 мест в Калаче-на-Дону будет готов к осени

13:14 08.06.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Pixabay / Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Новый инфекционный госпиталь на 60 боксов в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начали возводить в конце 2020 года, в сентябре примет первых пациентов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в городе Волжский Волгоградской области было завершено строительство новой инфекционной больницы на 120 койко-мест, ее возвели за шесть месяцев. Строительство велось быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.
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По информации администрации, инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону готов на 80%. Возведено модульное здание, смонтированы инженерные сети, построена котельная. По данным властей, сейчас ведутся отделочные работы, монтируется система медицинских газов.
"Работы идут в плановом порядке. К 1 сентября больница будет готова принять первых пациентов и оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова губернатора Андрея Бочарова, который посетил во вторник строительную площадку.
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По данным администрации, новая больница рассчитана на 60 боксов, будет принимать жителей Калачевского и соседних районов. Отмечается, что в больнице установят более 1,1 тысячи единиц медоборудования: аппарат ИВЛ, рентген-аппараты, мониторы состояния пациента и другое. По информации властей, в регионе планируется построить еще два подобных инфекционных госпиталя в городах Камышин и Михайловка.
Отмечается, что во время рабочей поездки в Калач-на-Дону Бочаров проинспектировал ход строительства первого крытого бассейна в городе. По данным администрации, готовность объекта составляет 40%, стройка должна завершиться к концу года.
 
Волгоградская областьВолгоградская областьКалач-на-ДонуОбщество
 
 
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