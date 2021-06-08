https://ria.ru/20210608/gospital-1736126257.html

Инфекционный госпиталь на 60 мест в Калаче-на-Дону будет готов к осени

Инфекционный госпиталь на 60 мест в Калаче-на-Дону будет готов к осени - РИА Новости, 08.06.2021

Инфекционный госпиталь на 60 мест в Калаче-на-Дону будет готов к осени

Новый инфекционный госпиталь на 60 боксов в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начали возводить в конце 2020 года, в сентябре примет первых... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:14

2021-06-08T13:14

2021-06-08T13:14

волгоградская область

волгоградская область

калач-на-дону

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_b8a5f8c8007bbf7ff1cd9210ba5dbbda.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Новый инфекционный госпиталь на 60 боксов в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начали возводить в конце 2020 года, в сентябре примет первых пациентов, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в городе Волжский Волгоградской области было завершено строительство новой инфекционной больницы на 120 койко-мест, ее возвели за шесть месяцев. Строительство велось быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.По информации администрации, инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону готов на 80%. Возведено модульное здание, смонтированы инженерные сети, построена котельная. По данным властей, сейчас ведутся отделочные работы, монтируется система медицинских газов."Работы идут в плановом порядке. К 1 сентября больница будет готова принять первых пациентов и оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова губернатора Андрея Бочарова, который посетил во вторник строительную площадку.По данным администрации, новая больница рассчитана на 60 боксов, будет принимать жителей Калачевского и соседних районов. Отмечается, что в больнице установят более 1,1 тысячи единиц медоборудования: аппарат ИВЛ, рентген-аппараты, мониторы состояния пациента и другое. По информации властей, в регионе планируется построить еще два подобных инфекционных госпиталя в городах Камышин и Михайловка.Отмечается, что во время рабочей поездки в Калач-на-Дону Бочаров проинспектировал ход строительства первого крытого бассейна в городе. По данным администрации, готовность объекта составляет 40%, стройка должна завершиться к концу года.

https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html

https://ria.ru/20201208/sad-1588173127.html

волгоградская область

калач-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, калач-на-дону, общество