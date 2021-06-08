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Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва
Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва
Госдума VII созыва поставила рекорд по времени заседания без перерыва — депутаты заседали подряд более девяти часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:32
2021-06-08T20:32
2021-06-08T22:30
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума VII созыва поставила рекорд по времени заседания без перерыва — депутаты заседали подряд более девяти часов, передает корреспондент РИА Новости.Заседание началось в 10:00 и закончилось около 19:20. Депутаты рассмотрели все 128 вопросов, которые находились в повестке.В частности, парламентарии одобрили в первом чтении проект о введении прививки от COVID-19 в календарь вакцинации, осудили предложение Киева исключить русских из перечня коренных народов Украины, поддержали передачу Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом и провели голосование по другим проектам.
https://ria.ru/20210607/partii-1735893212.html
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