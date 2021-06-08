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Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва
Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва
Госдума VII созыва поставила рекорд по времени заседания без перерыва — депутаты заседали подряд более девяти часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:32
2021-06-08T22:30
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политика
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума VII созыва поставила рекорд по времени заседания без перерыва — депутаты заседали подряд более девяти часов, передает корреспондент РИА Новости.Заседание началось в 10:00 и закончилось около 19:20. Депутаты рассмотрели все 128 вопросов, которые находились в повестке.В частности, парламентарии одобрили в первом чтении проект о введении прививки от COVID-19 в календарь вакцинации, осудили предложение Киева исключить русских из перечня коренных народов Украины, поддержали передачу Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом и провели голосование по другим проектам.
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госдума рф, политика

Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва

20:32 08.06.2021 (обновлено: 22:30 08.06.2021)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума VII созыва поставила рекорд по времени заседания без перерыва — депутаты заседали подряд более девяти часов, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось в 10:00 и закончилось около 19:20. Депутаты рассмотрели все 128 вопросов, которые находились в повестке.
В частности, парламентарии одобрили в первом чтении проект о введении прививки от COVID-19 в календарь вакцинации, осудили предложение Киева исключить русских из перечня коренных народов Украины, поддержали передачу Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом и провели голосование по другим проектам.
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