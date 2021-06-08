https://ria.ru/20210608/gosduma-1736212848.html

Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва

Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума VII созыва установила рекорд по времени заседания без перерыва

Госдума VII созыва поставила рекорд по времени заседания без перерыва — депутаты заседали подряд более девяти часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T20:32

2021-06-08T20:32

2021-06-08T22:30

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729290858_0:46:3026:1748_1920x0_80_0_0_47dcec0d97e95e18f2a4babb48cbb8c4.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума VII созыва поставила рекорд по времени заседания без перерыва — депутаты заседали подряд более девяти часов, передает корреспондент РИА Новости.Заседание началось в 10:00 и закончилось около 19:20. Депутаты рассмотрели все 128 вопросов, которые находились в повестке.В частности, парламентарии одобрили в первом чтении проект о введении прививки от COVID-19 в календарь вакцинации, осудили предложение Киева исключить русских из перечня коренных народов Украины, поддержали передачу Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом и провели голосование по другим проектам.

https://ria.ru/20210607/partii-1735893212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, политика