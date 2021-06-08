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Госдума приняла проект о внесении прививки от коронавируса в нацкалендарь
Госдума приняла проект о внесении прививки от коронавируса в нацкалендарь - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума приняла проект о внесении прививки от коронавируса в нацкалендарь
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:12
2021-06-08T15:12
2021-06-08T15:12
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса.Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в федеральный закон в части дополнения национального календаря профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19.Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета.Указывается, что издание федерального закона потребует выделения в 2021 году из бюджета около 26,5 миллиона рублей дополнительных средств, в 2022-2024 годах потребность будет уточняться Минздравом России с учетом эпидемической ситуации. Реализация документа в случае принятия повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджетной системы РФ.
https://ria.ru/20210607/koronavirus-1736052747.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, госдума рф, общество