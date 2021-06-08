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Госдума приняла проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
Госдума приняла проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума приняла проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении два президентских законопроекта - о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:03
2021-06-08T14:03
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении два президентских законопроекта - о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях и обращаться в Конституционный суд страны для обжалования решений межгосударственных органов.Комментируя внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что этот документ позволит обеспечить защиту прав россиян, преследуемых за рубежом. По его словам, после принятия законопроекта "появляется возможность использовать весь арсенал полномочий Генпрокуратуры и предусмотренных законодательством средств воздействия для отстаивания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересов РФ и ее граждан".Как указано в пояснительной записке к законопроекту, за Генеральной прокуратурой РФ предполагается закрепить функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций.Генпрокуратуру РФ также могут наделить правом обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения международного органа или суда, налагающего обязанности на Россию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Также в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.Согласно законопроекту, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.
https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html
https://ria.ru/20210504/donbass-1731058991.html
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россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин

Госдума приняла проект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

14:03 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении два президентских законопроекта - о праве Генпрокуратуры представлять РФ в международных инстанциях и обращаться в Конституционный суд страны для обжалования решений межгосударственных органов.
Комментируя внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что этот документ позволит обеспечить защиту прав россиян, преследуемых за рубежом. По его словам, после принятия законопроекта "появляется возможность использовать весь арсенал полномочий Генпрокуратуры и предусмотренных законодательством средств воздействия для отстаивания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересов РФ и ее граждан".
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 17:22
Володин назвал ЕСПЧ политическим инструментом влияния на страны
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, за Генеральной прокуратурой РФ предполагается закрепить функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций.
Генпрокуратуру РФ также могут наделить правом обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения международного органа или суда, налагающего обязанности на Россию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Также в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура РФ может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 09:09
В ЕСПЧ рассказали, от чего зависит рассмотрение тысяч жалоб из Донбасса
Согласно законопроекту, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение.
Уточняется, что Генпрокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов России осуществляется уполномоченным РФ при ЕСПЧ.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:12Сказано в эфире
"Политический акт". Юрист о перспективах работы Генпрокуратуры в ЕСПЧ
 
РоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир Путин
 
 
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