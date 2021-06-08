https://ria.ru/20210608/gosduma-1736130139.html
Госдума во II чтении запретила уравнивать роль СССР и Германии в войне
Госдума во II чтении запретила уравнивать роль СССР и Германии в войне - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума во II чтении запретила уравнивать роль СССР и Германии в войне
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:31
2021-06-08T13:31
2021-06-08T13:31
россия
александр жуков
елена ямпольская
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
алексей пушков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_116755499f67c34efa8ed60d06242337.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.Изменения предлагаются в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять проект закона во втором чтении, к которому каких-либо сущностных поправок не предлагалось.Законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, "регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии"."Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", - отмечают авторы проекта.Они уверены в необходимости "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе". Эта инициатива, полагают авторы, поможет "не дать заработать политический капитал на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц"."Законопроект в целом направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества", - говорится в пояснительной записке к документу.
https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html
https://ria.ru/20210508/pobeda-1731488397.html
https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f74e1579c5a18ce88fbce10890ea9b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр жуков, елена ямпольская, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, алексей пушков, общество
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР
и фашистской Германии
во Второй мировой войне.
Изменения предлагаются в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять проект закона во втором чтении, к которому каких-либо сущностных поправок не предлагалось.
Законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская
, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков
, а также сенатор Алексей Пушков
. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина
по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.
В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, "регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии".
"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", - отмечают авторы проекта.
Они уверены в необходимости "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе". Эта инициатива, полагают авторы, поможет "не дать заработать политический капитал на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц".
"Законопроект в целом направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества", - говорится в пояснительной записке к документу.