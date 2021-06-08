https://ria.ru/20210608/gosduma-1736125032.html

Госдума поддержала проект об ужесточении наказания за пьяную езду

Госдума поддержала проект об ужесточении наказания за пьяную езду - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума поддержала проект об ужесточении наказания за пьяную езду

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:07

2021-06-08T13:07

2021-06-08T13:07

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госдума рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.Проект был внесен в Госдуму правительством РФ в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения").В пояснительной записке к проекту отмечается, что "актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение".Авторы приводят статистику, которая свидетельствует "об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций".В связи с этим предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения - до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное деяние - от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет" взамен "от одного года до двух лет".Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Наряду с этими нормами, виновный будет лишен права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет, говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20210312/dtp-1600868039.html

https://ria.ru/20210426/dtp-1730022508.html

https://ria.ru/20210607/vytrezviteli-1736048394.html

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