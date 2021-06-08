https://ria.ru/20210608/gosduma-1736122117.html
Госдума отменила лицензирование беспилотников до 30 килограмм
Госдума отменила лицензирование беспилотников до 30 килограмм - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума отменила лицензирование беспилотников до 30 килограмм
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, исключающий лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта небольших беспилотных летательных... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:55
2021-06-08T12:55
2021-06-08T12:55
россия
беспилотники
олег бочаров (политик)
госдума рф
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, исключающий лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта небольших беспилотных летательных аппаратов.Документ выводит из-под лицензирования деятельность по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее.Закон направлен на снижение административных барьеров, стимулирование интенсивного развития деятельности предприятий, облегчение вывода на рынок их продукции, вытеснение иностранной продукции с территории РФ, пояснял замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а выданные до этого лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники переоформлению не подлежат.
https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html
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россия, беспилотники, олег бочаров (политик), госдума рф, технологии, экономика