https://ria.ru/20210608/gosduma-1736122117.html

Госдума отменила лицензирование беспилотников до 30 килограмм

Госдума отменила лицензирование беспилотников до 30 килограмм - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума отменила лицензирование беспилотников до 30 килограмм

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, исключающий лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта небольших беспилотных летательных... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:55

2021-06-08T12:55

2021-06-08T12:55

россия

беспилотники

олег бочаров (политик)

госдума рф

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, исключающий лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта небольших беспилотных летательных аппаратов.Документ выводит из-под лицензирования деятельность по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее.Закон направлен на снижение административных барьеров, стимулирование интенсивного развития деятельности предприятий, облегчение вывода на рынок их продукции, вытеснение иностранной продукции с территории РФ, пояснял замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а выданные до этого лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники переоформлению не подлежат.

https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html

https://ria.ru/20210531/bespilotnik-1735011067.html

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россия, беспилотники, олег бочаров (политик), госдума рф, технологии, экономика