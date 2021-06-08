В МИД Германии оценили отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал воодушевляющим сигналом отказ США от санкций против оператора газопровода "Северного потока 2".
Выступая на конференции глав диппредставительств ФРГ за рубежом, Маас отметил, что рассчитывает на нормализацию торговых отношений США с Европой при администрации Джо Байдена.
"Для этого мы должны быстрее оставить позади открытые разногласия. И мы продвигаемся вперед: мораторий на штрафные пошлины по спору Airbus и Boeing, решение ЕС против паритета в споре о пошлинах по стали и алюминию и отказ от санкций против оператора "Северного потока 2" являются воодушевляющими сигналами", - заявил министр.
Также в этом контексте он упомянул договоренность стран "Большой семерки" о минимальном налогообложении в сфере информационных технологий. "Таким образом мы поставили точку в глобальном споре о минимальном налогообложении", - добавил он.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".