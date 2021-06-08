https://ria.ru/20210608/gerbariy-1736092239.html

Самарский университет разместит в интернете крупнейшую коллекцию растений

Самарский университет разместит в интернете крупнейшую коллекцию растений - РИА Новости, 08.06.2021

Самарский университет разместит в интернете крупнейшую коллекцию растений

Самарский университет разместит в интернете виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона, сообщает во вторник пресс-служба вуза. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:02

2021-06-08T10:02

2021-06-08T10:02

технологии

растения

наука

самарский университет

навигатор абитуриента

общество

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САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Самарский университет разместит в интернете виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона, сообщает во вторник пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, специалисты университета приступили к оцифровке фондов коллекции, собиравшейся более полувека. До конца года планируется создать интернет-портал, на котором будут размещаться фонды электронного гербария."Всего фонды гербария Самарского университета насчитывают более 35 тысяч гербарных листов. В нашей коллекции представлено около 2000 видов растений Волго-Уральского региона, в который входят территории Самарской области и частично Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. Электронный гербарий Самарского университета будет доступен в интернете и станет частью глобальной электронной базы данных биоразнообразия Земли. Гербарий уже зарегистрирован в международной системе Index Herbariorum и ему присвоен международный акроним (буквенный код) – SMR", — цитирует пресс-служба заведующую кафедрой ботаники, экологии и охраны природы Самарского университета Людмилу Кавеленову.По информации пресс-службы, оцифровка проводится на планшетном сканере, предназначенном для сканирования с высоким разрешением объектов растительного и животного мира. На каждый гербарный лист перед сканированием накладывается эталонная шкала цвета, измерительная линейка и уникальный штрих-код, в котором закодирована информация по данному гербарному образцу. Отмечается, что качество скана настолько детальное, что у растения отчетливо виден каждый волосок или ворсинка.Кроме того, на создаваемом интернет-портале электронного гербария каждый отсканированный лист будет дополнен фотографиями растения в естественных условиях произрастания и обширной справочной информацией. Также электронный гербарий будет содержать точные геоданные мест произрастания представленных образцов.

https://ria.ru/20210514/obrazovanie-1732272432.html

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, растения, самарский университет, навигатор абитуриента, общество