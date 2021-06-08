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Наука
https://ria.ru/20210608/gerbariy-1736092239.html
Самарский университет разместит в интернете крупнейшую коллекцию растений
Самарский университет разместит в интернете крупнейшую коллекцию растений - РИА Новости, 08.06.2021
Самарский университет разместит в интернете крупнейшую коллекцию растений
Самарский университет разместит в интернете виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона, сообщает во вторник пресс-служба вуза. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:02
2021-06-08T10:02
технологии
растения
наука
самарский университет
навигатор абитуриента
общество
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САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Самарский университет разместит в интернете виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона, сообщает во вторник пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, специалисты университета приступили к оцифровке фондов коллекции, собиравшейся более полувека. До конца года планируется создать интернет-портал, на котором будут размещаться фонды электронного гербария."Всего фонды гербария Самарского университета насчитывают более 35 тысяч гербарных листов. В нашей коллекции представлено около 2000 видов растений Волго-Уральского региона, в который входят территории Самарской области и частично Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. Электронный гербарий Самарского университета будет доступен в интернете и станет частью глобальной электронной базы данных биоразнообразия Земли. Гербарий уже зарегистрирован в международной системе Index Herbariorum и ему присвоен международный акроним (буквенный код) – SMR", — цитирует пресс-служба заведующую кафедрой ботаники, экологии и охраны природы Самарского университета Людмилу Кавеленову.По информации пресс-службы, оцифровка проводится на планшетном сканере, предназначенном для сканирования с высоким разрешением объектов растительного и животного мира. На каждый гербарный лист перед сканированием накладывается эталонная шкала цвета, измерительная линейка и уникальный штрих-код, в котором закодирована информация по данному гербарному образцу. Отмечается, что качество скана настолько детальное, что у растения отчетливо виден каждый волосок или ворсинка.Кроме того, на создаваемом интернет-портале электронного гербария каждый отсканированный лист будет дополнен фотографиями растения в естественных условиях произрастания и обширной справочной информацией. Также электронный гербарий будет содержать точные геоданные мест произрастания представленных образцов.
https://ria.ru/20210514/obrazovanie-1732272432.html
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технологии, растения, самарский университет, навигатор абитуриента, общество

Самарский университет разместит в интернете крупнейшую коллекцию растений

10:02 08.06.2021
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГербарий, собранный Н.В.Гоголем в Васильевке
Гербарий, собранный Н.В.Гоголем в Васильевке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Самарский университет разместит в интернете виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева разместит в интернете свой электронный гербарий — виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты университета приступили к оцифровке фондов коллекции, собиравшейся более полувека. До конца года планируется создать интернет-портал, на котором будут размещаться фонды электронного гербария.
"Всего фонды гербария Самарского университета насчитывают более 35 тысяч гербарных листов. В нашей коллекции представлено около 2000 видов растений Волго-Уральского региона, в который входят территории Самарской области и частично Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. Электронный гербарий Самарского университета будет доступен в интернете и станет частью глобальной электронной базы данных биоразнообразия Земли. Гербарий уже зарегистрирован в международной системе Index Herbariorum и ему присвоен международный акроним (буквенный код) – SMR", — цитирует пресс-служба заведующую кафедрой ботаники, экологии и охраны природы Самарского университета Людмилу Кавеленову.
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По информации пресс-службы, оцифровка проводится на планшетном сканере, предназначенном для сканирования с высоким разрешением объектов растительного и животного мира. На каждый гербарный лист перед сканированием накладывается эталонная шкала цвета, измерительная линейка и уникальный штрих-код, в котором закодирована информация по данному гербарному образцу. Отмечается, что качество скана настолько детальное, что у растения отчетливо виден каждый волосок или ворсинка.
Кроме того, на создаваемом интернет-портале электронного гербария каждый отсканированный лист будет дополнен фотографиями растения в естественных условиях произрастания и обширной справочной информацией. Также электронный гербарий будет содержать точные геоданные мест произрастания представленных образцов.
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