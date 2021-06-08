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Госдума поддержала во II чтении проект о поиске людей по геолокации
Госдума поддержала во II чтении проект о поиске людей по геолокации - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума поддержала во II чтении проект о поиске людей по геолокации
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам без суда получать данные о пропавших... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:27
2021-06-08T15:27
2021-06-08T15:27
россия
валентина матвиенко
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам без суда получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи.Поправки в законодательство были подготовлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году.Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.Комментируя данный законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что во время поисковых работ счет идет на часы и промедление может стоить человеку жизни."Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон... Это важное решение – в ходе поисковых работ счет идет на часы. Промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни", - сказал Володин, комментируя поправки.Законопроектом предлагается наделить органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, правом получать сведения о местонахождении пользовательского оборудования пропавших без вести людей сразу с момента поступления заявления о пропаже человека без получения судебного решения.Однако ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратиться в суд в течение 24 часов с момента получения данных о местонахождении пропавшего.Согласно законопроекту, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.Как отметил ранее глава ответственного комитета по информполитике Александр Хинштейн, таким образом, предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей и не нарушается конституционный принцип частной жизни и тайны связи. Кроме этого, как пояснил депутат, такими данными будут наделять и волонтеров через органы внутренних дел в соответствии с законом об основах участия граждан в охране общественного порядка, так как одна из форм этого участия заключается в содействии при розыске потерявшихся лиц.
https://ria.ru/20200917/geolokatsiya-1577362821.html
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россия, валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам без суда получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи.
Поправки в законодательство были подготовлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко
, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году.
Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина
, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.
Комментируя данный законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что во время поисковых работ счет идет на часы и промедление может стоить человеку жизни.
"Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон... Это важное решение – в ходе поисковых работ счет идет на часы. Промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни", - сказал Володин, комментируя поправки.
Законопроектом предлагается наделить органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, правом получать сведения о местонахождении пользовательского оборудования пропавших без вести людей сразу с момента поступления заявления о пропаже человека без получения судебного решения.
Однако ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратиться в суд в течение 24 часов с момента получения данных о местонахождении пропавшего.
Согласно законопроекту, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.
Как отметил ранее глава ответственного комитета по информполитике Александр Хинштейн
, таким образом, предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей и не нарушается конституционный принцип частной жизни и тайны связи. Кроме этого, как пояснил депутат, такими данными будут наделять и волонтеров через органы внутренних дел в соответствии с законом об основах участия граждан в охране общественного порядка, так как одна из форм этого участия заключается в содействии при розыске потерявшихся лиц.