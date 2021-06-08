https://ria.ru/20210608/geolokatsiya-1736158585.html

Госдума поддержала во II чтении проект о поиске людей по геолокации

Госдума поддержала во II чтении проект о поиске людей по геолокации - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума поддержала во II чтении проект о поиске людей по геолокации

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам без суда получать данные о пропавших... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:27

2021-06-08T15:27

2021-06-08T15:27

россия

валентина матвиенко

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам без суда получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи.Поправки в законодательство были подготовлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году.Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.Комментируя данный законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что во время поисковых работ счет идет на часы и промедление может стоить человеку жизни."Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон... Это важное решение – в ходе поисковых работ счет идет на часы. Промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни", - сказал Володин, комментируя поправки.Законопроектом предлагается наделить органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, правом получать сведения о местонахождении пользовательского оборудования пропавших без вести людей сразу с момента поступления заявления о пропаже человека без получения судебного решения.Однако ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратиться в суд в течение 24 часов с момента получения данных о местонахождении пропавшего.Согласно законопроекту, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.Как отметил ранее глава ответственного комитета по информполитике Александр Хинштейн, таким образом, предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей и не нарушается конституционный принцип частной жизни и тайны связи. Кроме этого, как пояснил депутат, такими данными будут наделять и волонтеров через органы внутренних дел в соответствии с законом об основах участия граждан в охране общественного порядка, так как одна из форм этого участия заключается в содействии при розыске потерявшихся лиц.

https://ria.ru/20200917/geolokatsiya-1577362821.html

https://ria.ru/20210204/mintsifry-1596014692.html

https://ria.ru/20200904/geolokatsiya-1576788760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество