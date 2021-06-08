https://ria.ru/20210608/festival-1736191662.html

Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня

Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня - РИА Новости, 08.06.2021

Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня

Одно из главных событий в год празднования 800-летия областного центра – фестиваль "Столица закатов" - стартует в Нижнем Новгороде 12 июня, заявил губернатор... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:58

2021-06-08T17:58

2021-06-08T19:32

нижегородская область

россия

хор турецкого

глеб никитин

нижний новгород

леонид агутин

бельгия

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Одно из главных событий в год празднования 800-летия областного центра – фестиваль "Столица закатов" - стартует в Нижнем Новгороде 12 июня, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. С 12 июня каждую субботу нижегородцы и гости города смогут встретить закат на Нижневолжской набережной. Также гостей ждут концерты и фейерверки. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор добавил, что фестивальные мероприятия продолжатся до конца лета. На них будут выступать нижегородские исполнители и приглашенные звезды. Завершать вечер планируется фейерверками от лучших пиротехнических команд страны. Каждая из команд подготовит специальное тематическое шоу.Первыми артистами, которые выступят на фестивале "Столица закатов", станут "Хор Турецкого" (12 июня) и Леонид Агутин (19 июня). Первой пиротехнической командой выбран "Салют 52" из Нижнего Новгорода – победители XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участники международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создатели фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр."Гимн фестиваля, который будет представлен 12 июня, написали хитмейкеры, представляющие Россию на электронной музыкальной сцене, – нижегородский дуэт Going Deeper", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210607/agroprom-1736048187.html

https://ria.ru/20210604/asi-1735665427.html

россия

нижний новгород

бельгия

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россия, хор турецкого, глеб никитин, нижний новгород, леонид агутин, бельгия, нижегородская область, общество