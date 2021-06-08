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Нижегородская область
https://ria.ru/20210608/festival-1736191662.html
Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня
Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня - РИА Новости, 08.06.2021
Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня
Одно из главных событий в год празднования 800-летия областного центра – фестиваль "Столица закатов" - стартует в Нижнем Новгороде 12 июня, заявил губернатор... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:58
2021-06-08T19:32
нижегородская область
россия
хор турецкого
глеб никитин
нижний новгород
леонид агутин
бельгия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Одно из главных событий в год празднования 800-летия областного центра – фестиваль "Столица закатов" - стартует в Нижнем Новгороде 12 июня, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. С 12 июня каждую субботу нижегородцы и гости города смогут встретить закат на Нижневолжской набережной. Также гостей ждут концерты и фейерверки. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор добавил, что фестивальные мероприятия продолжатся до конца лета. На них будут выступать нижегородские исполнители и приглашенные звезды. Завершать вечер планируется фейерверками от лучших пиротехнических команд страны. Каждая из команд подготовит специальное тематическое шоу.Первыми артистами, которые выступят на фестивале "Столица закатов", станут "Хор Турецкого" (12 июня) и Леонид Агутин (19 июня). Первой пиротехнической командой выбран "Салют 52" из Нижнего Новгорода – победители XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участники международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создатели фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр."Гимн фестиваля, который будет представлен 12 июня, написали хитмейкеры, представляющие Россию на электронной музыкальной сцене, – нижегородский дуэт Going Deeper", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210607/agroprom-1736048187.html
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россия, хор турецкого, глеб никитин, нижний новгород, леонид агутин, бельгия, нижегородская область, общество

Фестиваль "Столица закатов" стартует в Нижнем Новгороде 12 июня

17:58 08.06.2021 (обновлено: 19:32 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Одно из главных событий в год празднования 800-летия областного центра – фестиваль "Столица закатов" - стартует в Нижнем Новгороде 12 июня, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. С 12 июня каждую субботу нижегородцы и гости города смогут встретить закат на Нижневолжской набережной. Также гостей ждут концерты и фейерверки. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Губернатор добавил, что фестивальные мероприятия продолжатся до конца лета. На них будут выступать нижегородские исполнители и приглашенные звезды. Завершать вечер планируется фейерверками от лучших пиротехнических команд страны. Каждая из команд подготовит специальное тематическое шоу.
Первыми артистами, которые выступят на фестивале "Столица закатов", станут "Хор Турецкого" (12 июня) и Леонид Агутин (19 июня). Первой пиротехнической командой выбран "Салют 52" из Нижнего Новгорода – победители XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участники международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создатели фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр.
"Гимн фестиваля, который будет представлен 12 июня, написали хитмейкеры, представляющие Россию на электронной музыкальной сцене, – нижегородский дуэт Going Deeper", - отмечается в сообщении.
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Нижегородская областьРоссияХор ТурецкогоГлеб НикитинНижний НовгородЛеонид АгутинБельгияНижегородская областьОбщество
 
 
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