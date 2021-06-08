https://ria.ru/20210608/evro-1736220066.html
Курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта
Курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта - РИА Новости, 08.06.2021
Курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта
Рубль на вечерних торгах на Московской бирже укрепляется к основным иностранным валютам, евро впервые с 19 марта опустился до 88 рублей. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T22:32
2021-06-08T22:32
2021-06-08T23:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
евро
динамика курсов валют
московская биржа
brent
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727180445_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_c7bb6b88f97415dcadb4ef299ff3047c.jpg
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Рубль на вечерних торгах на Московской бирже укрепляется к основным иностранным валютам, евро впервые с 19 марта опустился до 88 рублей.Так, европейская валюта расчетами "завтра" на 22:34 мск снижается на 75 копеек, до 88,03 рубля, курс доллара — на 53 копейки, до 72,28 рубля.Укрепление рубля происходит на фоне роста нефтяных котировок.Августовский фьючерс на марку Brent растет на 1,17% — до 72,33 доллара за баррель.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 3807,43 пункта, долларовый индекс РТС — поднялся на 0,21%, до 1656,46 пункта, за счет укрепления рубля.
https://ria.ru/20210529/dollar-1734693670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727180445_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5b22453e20b3fd0e697b8204f51ba291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евро, динамика курсов валют, московская биржа, brent, рубль, экономика