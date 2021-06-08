https://ria.ru/20210608/evro-1736220066.html

Курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта

Курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта - РИА Новости, 08.06.2021

Курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта

Рубль на вечерних торгах на Московской бирже укрепляется к основным иностранным валютам, евро впервые с 19 марта опустился до 88 рублей. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T22:32

2021-06-08T22:32

2021-06-08T23:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

евро

динамика курсов валют

московская биржа

brent

рубль

экономика

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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Рубль на вечерних торгах на Московской бирже укрепляется к основным иностранным валютам, евро впервые с 19 марта опустился до 88 рублей.Так, европейская валюта расчетами "завтра" на 22:34 мск снижается на 75 копеек, до 88,03 рубля, курс доллара — на 53 копейки, до 72,28 рубля.Укрепление рубля происходит на фоне роста нефтяных котировок.Августовский фьючерс на марку Brent растет на 1,17% — до 72,33 доллара за баррель.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 3807,43 пункта, долларовый индекс РТС — поднялся на 0,21%, до 1656,46 пункта, за счет укрепления рубля.

https://ria.ru/20210529/dollar-1734693670.html

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2021

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россия, евро, динамика курсов валют, московская биржа, brent, рубль, экономика