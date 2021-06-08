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Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард
Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард - РИА Новости, 08.06.2021
Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард
Сотрудник Столичной полиции Лондона Уэйн Казенс признал себя виновным в изнасиловании и убийстве 33-летней Сары Эверард. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:00
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кент (англия)
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудник Столичной полиции Лондона Уэйн Казенс признал себя виновным в изнасиловании и убийстве 33-летней Сары Эверард.Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет. Она бесследно исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон: возвращалась от гостей, но до дома не дошла. Спустя неделю обвинение в похищении и убийстве молодой женщины было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент. Трагедия спровоцировала серию акций протеста, которые обернулись скандалом из-за слишком жестких, по мнению участников, действий полиции.Сорокавосьмилетний Казенс признался в том, что изнасиловал и убил Эверард, на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли. Подсудимый участвовал в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.
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кент (англия), лондон, в мире

Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард

16:00 08.06.2021
 
© AP Photo / Victoria Jones/PAПолиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Victoria Jones/PA
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудник Столичной полиции Лондона Уэйн Казенс признал себя виновным в изнасиловании и убийстве 33-летней Сары Эверард.
Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет. Она бесследно исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон: возвращалась от гостей, но до дома не дошла. Спустя неделю обвинение в похищении и убийстве молодой женщины было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент. Трагедия спровоцировала серию акций протеста, которые обернулись скандалом из-за слишком жестких, по мнению участников, действий полиции.
Протесты у здания Скотланд-Ярда в Лондоне после убийства Сары Эверард - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 08:00
Британия мечется между коронавирусом, #MeToo и законом
Сорокавосьмилетний Казенс признался в том, что изнасиловал и убил Эверард, на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли. Подсудимый участвовал в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.
 
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