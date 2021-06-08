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Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард
Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард - РИА Новости, 08.06.2021
Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард
Сотрудник Столичной полиции Лондона Уэйн Казенс признал себя виновным в изнасиловании и убийстве 33-летней Сары Эверард. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:00
2021-06-08T16:00
2021-06-08T16:00
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ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудник Столичной полиции Лондона Уэйн Казенс признал себя виновным в изнасиловании и убийстве 33-летней Сары Эверард.Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет. Она бесследно исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон: возвращалась от гостей, но до дома не дошла. Спустя неделю обвинение в похищении и убийстве молодой женщины было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент. Трагедия спровоцировала серию акций протеста, которые обернулись скандалом из-за слишком жестких, по мнению участников, действий полиции.Сорокавосьмилетний Казенс признался в том, что изнасиловал и убил Эверард, на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли. Подсудимый участвовал в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.
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