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Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард

Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард - РИА Новости, 08.06.2021

Британский полицейский признался в изнасиловании и убийстве Сары Эверард

Сотрудник Столичной полиции Лондона Уэйн Казенс признал себя виновным в изнасиловании и убийстве 33-летней Сары Эверард. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:00

2021-06-08T16:00

2021-06-08T16:00

кент (англия)

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудник Столичной полиции Лондона Уэйн Казенс признал себя виновным в изнасиловании и убийстве 33-летней Сары Эверард.Убийство Эверард стало одним из самых резонансных преступлений последних лет. Она бесследно исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон: возвращалась от гостей, но до дома не дошла. Спустя неделю обвинение в похищении и убийстве молодой женщины было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент. Трагедия спровоцировала серию акций протеста, которые обернулись скандалом из-за слишком жестких, по мнению участников, действий полиции.Сорокавосьмилетний Казенс признался в том, что изнасиловал и убил Эверард, на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли. Подсудимый участвовал в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.

https://ria.ru/20210316/britaniya-1601361377.html

кент (англия)

лондон

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кент (англия), лондон, в мире