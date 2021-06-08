Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве
12:41 08.06.2021 (обновлено: 13:19 08.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкСборка грузового корабля "Прогресс" в монтажно-испытательном корпусе ракетно-космической корпорации "Энергия"
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), где производят космические корабли "Союз" и "Прогресс", поврежден в ходе строительных работ, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации.
"В ходе строительных работ на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия. В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий [космических кораблей] на другие площади предприятия, или укрепления конструкции [поврежденного корпуса]", - сказали в пресс-службе "Энергии".
Там отметили, что угрозы дальнейшей деформации фундамента на сегодняшний день нет.
Помимо космических кораблей, РКК "Энергия" производит модули космических станций - Узловой модуль для Международной космической станции и Научно-энергетический модуль - базовый блок новой Российской орбитальной служебной станции.
По уточненным данным, космические корабли, находящиеся в осевшем корпусе Ракетно-космической корпорации "Энергия", не получили повреждений, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации.
"Не пострадали", - сказали в корпорации, отвечая на соответствующий вопрос.