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Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве
Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве - РИА Новости, 08.06.2021
Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве
Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), где производят космические корабли "Союз" и "Прогресс", поврежден в ходе... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:41
2021-06-08T13:19
международная космическая станция (мкс)
ркк "энергия"
роскосмос
узловая
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), где производят космические корабли "Союз" и "Прогресс", поврежден в ходе строительных работ, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации."В ходе строительных работ на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия. В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий [космических кораблей] на другие площади предприятия, или укрепления конструкции [поврежденного корпуса]", - сказали в пресс-службе "Энергии".Там отметили, что угрозы дальнейшей деформации фундамента на сегодняшний день нет.Помимо космических кораблей, РКК "Энергия" производит модули космических станций - Узловой модуль для Международной космической станции и Научно-энергетический модуль - базовый блок новой Российской орбитальной служебной станции.По уточненным данным, космические корабли, находящиеся в осевшем корпусе Ракетно-космической корпорации "Энергия", не получили повреждений, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации."Не пострадали", - сказали в корпорации, отвечая на соответствующий вопрос.
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международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", роскосмос, узловая

Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве

12:41 08.06.2021 (обновлено: 13:19 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкСборка грузового корабля "Прогресс" в монтажно-испытательном корпусе ракетно-космической корпорации "Энергия"
Сборка грузового корабля Прогресс в монтажно-испытательном корпусе ракетно-космической корпорации Энергия - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Казак
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), где производят космические корабли "Союз" и "Прогресс", поврежден в ходе строительных работ, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации.
"В ходе строительных работ на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия. В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий [космических кораблей] на другие площади предприятия, или укрепления конструкции [поврежденного корпуса]", - сказали в пресс-службе "Энергии".
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Там отметили, что угрозы дальнейшей деформации фундамента на сегодняшний день нет.
Помимо космических кораблей, РКК "Энергия" производит модули космических станций - Узловой модуль для Международной космической станции и Научно-энергетический модуль - базовый блок новой Российской орбитальной служебной станции.
По уточненным данным, космические корабли, находящиеся в осевшем корпусе Ракетно-космической корпорации "Энергия", не получили повреждений, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации.
"Не пострадали", - сказали в корпорации, отвечая на соответствующий вопрос.
 
Международная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"РоскосмосУзловая
 
 
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