https://ria.ru/20210608/energiya-1736119486.html

Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве

Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве - РИА Новости, 08.06.2021

Один из корпусов РКК "Энергия" получил повреждения при строительстве

Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), где производят космические корабли "Союз" и "Прогресс", поврежден в ходе... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:41

2021-06-08T12:41

2021-06-08T13:19

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

роскосмос

узловая

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один из корпусов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), где производят космические корабли "Союз" и "Прогресс", поврежден в ходе строительных работ, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации."В ходе строительных работ на территории РКК "Энергия" произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия. В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий [космических кораблей] на другие площади предприятия, или укрепления конструкции [поврежденного корпуса]", - сказали в пресс-службе "Энергии".Там отметили, что угрозы дальнейшей деформации фундамента на сегодняшний день нет.Помимо космических кораблей, РКК "Энергия" производит модули космических станций - Узловой модуль для Международной космической станции и Научно-энергетический модуль - базовый блок новой Российской орбитальной служебной станции.По уточненным данным, космические корабли, находящиеся в осевшем корпусе Ракетно-космической корпорации "Энергия", не получили повреждений, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе корпорации."Не пострадали", - сказали в корпорации, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210608/kosmos-1736110447.html

узловая

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", роскосмос, узловая