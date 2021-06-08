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Всемирный банк оценил перспективы российской экономики
Всемирный банк оценил перспективы российской экономики - РИА Новости, 08.06.2021
Всемирный банк оценил перспективы российской экономики
Всемирный банк прогнозирует устойчивый рост ВВП России в 2021 и 2022 годах, говорится в докладе "Перспективы развития мировой экономики". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:33
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует устойчивый рост ВВП России в 2021 и 2022 годах, говорится в докладе "Перспективы развития мировой экономики".Так, в текущем году подъем составит 3,2%. Позитивными факторами станут увеличение внутреннего спроса и рост цен на энергоносители.Авторы доклада отметили, что оказывать давление на ситуацию будут геополитическая напряженность, включая новые санкции США, а также повышение ставки ЦБ с исторически низких значений.Таким образом, эксперты Всемирного банка улучшили прогноз по росту российского ВВП в 2021 году, который ранее оценивали в 2,9%.Общие темпы восстановления мировой экономики в этом году авторы доклада оценивают в 5,6%, что может стать рекордным показателем за 80 лет.Высокие темпы роста после рецессии обусловлены интенсивным подъемом экономической активности в крупных странах, говорится в документе.В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3%, что на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.
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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, максим решетников, всемирный банк, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, сша, экономика

Всемирный банк оценил перспективы российской экономики

16:33 08.06.2021 (обновлено: 17:15 08.06.2021)
 
© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Flickr / Shiny Things
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует устойчивый рост ВВП России в 2021 и 2022 годах, говорится в докладе "Перспективы развития мировой экономики".
Так, в текущем году подъем составит 3,2%. Позитивными факторами станут увеличение внутреннего спроса и рост цен на энергоносители.
"Восстановление будет устойчивым и в 2022 году, рост ВВП составит 3,2% на фоне ослаблений последствий пандемии и стабилизации цен на сырьевые товары", — говорится в документе.
Авторы доклада отметили, что оказывать давление на ситуацию будут геополитическая напряженность, включая новые санкции США, а также повышение ставки ЦБ с исторически низких значений.
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Таким образом, эксперты Всемирного банка улучшили прогноз по росту российского ВВП в 2021 году, который ранее оценивали в 2,9%.
Общие темпы восстановления мировой экономики в этом году авторы доклада оценивают в 5,6%, что может стать рекордным показателем за 80 лет.
Высокие темпы роста после рецессии обусловлены интенсивным подъемом экономической активности в крупных странах, говорится в документе.
В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3%, что на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.
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