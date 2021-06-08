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В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Самаре
В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Самаре - РИА Новости, 08.06.2021
В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Самаре
Машина скорой помощи, в ДТП с участием которой в Самаре пострадали четыре человека, ехала без спецсигнала и не пропустила автомобиль, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:03
2021-06-08T10:03
самарская область
происшествия
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САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Машина скорой помощи, в ДТП с участием которой в Самаре пострадали четыре человека, ехала без спецсигнала и не пропустила автомобиль, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что вечером 7 июня на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары столкнулись легковушки Lada Priora, Volkswagen и Mazda, а также машина скорой помощи "Газель". В результате ДТП, по данным ГУМЧС, пострадали четыре человека: трое сотрудников скорой и пациент. По информации полиции, госпитализированы двое.По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, уточнили в ГУМВД.
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самарская область, происшествия

В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Самаре

10:03 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Машина скорой помощи, в ДТП с участием которой в Самаре пострадали четыре человека, ехала без спецсигнала и не пропустила автомобиль, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что вечером 7 июня на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары столкнулись легковушки Lada Priora, Volkswagen и Mazda, а также машина скорой помощи "Газель". В результате ДТП, по данным ГУМЧС, пострадали четыре человека: трое сотрудников скорой и пациент. По информации полиции, госпитализированы двое.
"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи, который ехал с проблесковыми маяками, но без спецсигнала, не пропустил автомобиль Lada Priora, в результате столкновения машина скорой вылетела на встречную полосу, где задела два автомобиля", - сказал собеседник агентства.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, уточнили в ГУМВД.
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