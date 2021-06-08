https://ria.ru/20210608/dtp-1736093136.html

В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Самаре

В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Самаре - РИА Новости, 08.06.2021

В полиции рассказали подробности ДТП со скорой в Самаре

Машина скорой помощи, в ДТП с участием которой в Самаре пострадали четыре человека, ехала без спецсигнала и не пропустила автомобиль, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:03

2021-06-08T10:03

2021-06-08T10:03

самарская область

происшествия

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САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Машина скорой помощи, в ДТП с участием которой в Самаре пострадали четыре человека, ехала без спецсигнала и не пропустила автомобиль, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что вечером 7 июня на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары столкнулись легковушки Lada Priora, Volkswagen и Mazda, а также машина скорой помощи "Газель". В результате ДТП, по данным ГУМЧС, пострадали четыре человека: трое сотрудников скорой и пациент. По информации полиции, госпитализированы двое.По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, уточнили в ГУМВД.

самарская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия