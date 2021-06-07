https://ria.ru/20210607/dtp-1736073272.html
В Самаре в ДТП с участием скорой пострадали четыре человека
В Самаре в ДТП с участием скорой пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.06.2021
В Самаре в ДТП с участием скорой пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в столкновении трех легковых автомобилей и машины скорой помощи в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T23:58
2021-06-07T23:58
2021-06-08T05:19
самара
происшествия
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САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали в столкновении трех легковых автомобилей и машины скорой помощи в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Авария произошла в понедельник в 23.40 (22.40 мск) на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары, столкнулись три легковых автомобиля - Lada Priora, Volkswagen и Mazda, а также машина скорой помощи "ГАЗель"."В результате ДТП погибших нет, пострадали четыре человека, все в автомобиле "ГАЗель", - говорится в сообщении.Сотрудники "скорой" - женщина и двое мужчин - направлены в Самарскую городскую клиническую больницу №2 имени Н. А. Семашко, пассажир "ГАЗели" - женщина - в Самарскую городскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова.
https://ria.ru/20210607/dtp-1735957340.html
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самара, происшествия