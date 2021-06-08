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В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными - РИА Новости, 08.06.2021
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:14
2021-06-08T16:14
2021-06-08T16:14
россия
ольга кобцева
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева призвала сделать публичными минские переговоры."В лице господина Грызлова (представителя РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова - ред.) и в лице господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака - ред.) неоднократно звучали заявления по поводу того, чтобы переговорный процесс сделать публичным. Мы к этому шагу готовы. И тогда жители всей Украины увидели бы на самом деле, кто с кем ведет диалог, кто с кем разговаривает и кто о чем и с кем договаривается. А сейчас Украине выгодно манипулировать этими понятиями", - сказала представитель ЛНР журналистам.
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, ольга кобцева, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире