Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными - РИА Новости, 08.06.2021
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:14
2021-06-08T16:14
россия
ольга кобцева
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155862/00/1558620097_0:334:2048:1486_1920x0_80_0_0_374308ef8d4eb2498a03638c6216dbdc.jpg
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева призвала сделать публичными минские переговоры."В лице господина Грызлова (представителя РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова - ред.) и в лице господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака - ред.) неоднократно звучали заявления по поводу того, чтобы переговорный процесс сделать публичным. Мы к этому шагу готовы. И тогда жители всей Украины увидели бы на самом деле, кто с кем ведет диалог, кто с кем разговаривает и кто о чем и с кем договаривается. А сейчас Украине выгодно манипулировать этими понятиями", - сказала представитель ЛНР журналистам.
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155862/00/1558620097_0:142:2048:1678_1920x0_80_0_0_2a139416f4db7b27c8d7a2b813c277d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга кобцева, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными

16:14 08.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной группе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева призвала сделать публичными минские переговоры.
"В лице господина Грызлова (представителя РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова - ред.) и в лице господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака - ред.) неоднократно звучали заявления по поводу того, чтобы переговорный процесс сделать публичным. Мы к этому шагу готовы. И тогда жители всей Украины увидели бы на самом деле, кто с кем ведет диалог, кто с кем разговаривает и кто о чем и с кем договаривается. А сейчас Украине выгодно манипулировать этими понятиями", - сказала представитель ЛНР журналистам.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияОльга КобцеваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
07:52Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
Лента новостейМолния