В МИД Китая прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
10:52 08.06.2021 (обновлено: 11:14 08.06.2021)
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
"Первостепенная причина выхода России из Договора по открытому небу – односторонний выход США из договора, несмотря на несогласие международного сообщества. Это серьезным образом подорвало взаимодоверие и транспарентность между странами в военной сфере. Российская сторона приложила усилия для спасения договора, однако не добилась позитивной реакции США и других участников договора", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что на протяжении длительного времени США оказывают негативное влияние на международный процесс разоружения и контроля над вооружения.
"Мы призываем американскую сторону учитывать озабоченность международного сообщества, защищать глобальную стратегическую стабильность и региональный мир и безопасность", - добавил Ван Вэньбинь.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению договора, позиция США "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит в Донбассе, разного рода прегрешениях и отклонениях от минского комплекса мер". Москва возложила на США всю полноту ответственности за развал договора. В РФ заявили, что, отказавшись вернуться в договор, США пренебрегли интересами европейских союзников.