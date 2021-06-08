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Армения опровергла сообщения о задержании Азербайджаном диверсанта
Армения опровергла сообщения о задержании Азербайджаном диверсанта - РИА Новости, 08.06.2021
Армения опровергла сообщения о задержании Азербайджаном диверсанта
Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление Баку о том, что задержанный во вторник азербайджанскими ВС армянский военный является... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:17
2021-06-08T14:17
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление Баку о том, что задержанный во вторник азербайджанскими ВС армянский военный является диверсантом.Ранее минобороны Азербайджана заявило "о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении", которая, как утверждают в ведомстве, проникла на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы "для минирования территорий"."Восьмого июня военнослужащий контрактной службы, рядовой А.Катанян из-за тумана, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой азербайджанскими ВС. Заявление минобороны Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.Двадцать седьмого мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210606/azerbaydzhan-1735847257.html
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Армения опровергла сообщения о задержании Азербайджаном диверсанта

14:17 08.06.2021
 
© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияЗдание Министерства обороны Республики Армения
Здание Министерства обороны Республики Армения - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление Баку о том, что задержанный во вторник азербайджанскими ВС армянский военный является диверсантом.
Ранее минобороны Азербайджана заявило "о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении", которая, как утверждают в ведомстве, проникла на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы "для минирования территорий".
Военные Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 08:56
В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией
"Восьмого июня военнослужащий контрактной службы, рядовой А.Катанян из-за тумана, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой азербайджанскими ВС. Заявление минобороны Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:15Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении заявили о попытках Азербайджана создать укрепления на границе
Двадцать седьмого мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
 
Ситуация на армяно-азербайджанской границеРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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