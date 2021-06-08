https://ria.ru/20210608/diversant-1736140938.html

Армения опровергла сообщения о задержании Азербайджаном диверсанта

Армения опровергла сообщения о задержании Азербайджаном диверсанта - РИА Новости, 08.06.2021

Армения опровергла сообщения о задержании Азербайджаном диверсанта

Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление Баку о том, что задержанный во вторник азербайджанскими ВС армянский военный является... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:17

2021-06-08T14:17

2021-06-08T14:17

ситуация на армяно-азербайджанской границе

россия

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление Баку о том, что задержанный во вторник азербайджанскими ВС армянский военный является диверсантом.Ранее минобороны Азербайджана заявило "о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении", которая, как утверждают в ведомстве, проникла на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы "для минирования территорий"."Восьмого июня военнослужащий контрактной службы, рядовой А.Катанян из-за тумана, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой азербайджанскими ВС. Заявление минобороны Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.Двадцать седьмого мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210606/azerbaydzhan-1735847257.html

https://ria.ru/20210605/armeniya-1735772404.html

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азербайджан

армения

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