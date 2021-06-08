https://ria.ru/20210608/diplomatiya-1736076931.html

Эквадор хочет восстановить отношения с Россией на всех уровнях

Эквадор хочет восстановить отношения с Россией на всех уровнях - РИА Новости, 08.06.2021

Эквадор хочет восстановить отношения с Россией на всех уровнях

Правительство Эквадора хотело бы возобновить двусторонние отношения с Россией "на всех уровнях и во всех возможных сферах", заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:59

2021-06-08T02:59

2021-06-08T02:59

хулио прадо (посол эквадора в россии)

россия

эквадор

в мире

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КИТО, 8 июн - РИА Новости. Правительство Эквадора хотело бы возобновить двусторонние отношения с Россией "на всех уровнях и во всех возможных сферах", заявил РИА Новости координатор эквадорского МИД по вопросам вакцин и бывший посол страны в Москве Хулио Прадо Эспиноса."Идея, которую высказали и министр иностранных дел, и министр производства, торговли и инвестиций, как и сам президент (Гильермо) Лассо, заключается в том, что они хотят возобновления двусторонних отношений с Россией на всех уровнях и во всех возможных сферах", - заявил он.Прадо Эспиноса отметил, что предыдущая администрация не развивала отношения с Москвой, нынешняя власть намерена изменить эту ситуацию.По его словам, правительство Эквадора считает Россию важным торговым партнером, поэтому улучшение отношений "необходимо". "Президент Лассо считает Россию одним из основных торговых партнеров Эквадора. Для нас Россия представляет очень важный рынок", - отметил бывший посол, добавив, что российский рынок нельзя оставлять без внимания."Улучшение отношений с Россией жизненно важно для Эквадора, это цель правительства", - сказал Прадо Эспиноса.

https://ria.ru/20210524/ekvador-1733714852.html

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эквадор

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хулио прадо (посол эквадора в россии), россия, эквадор, в мире