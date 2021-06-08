https://ria.ru/20210608/dagestan-1736194611.html

В Дагестане мужчина во время конфликта бросил гранату в двух человек

В Дагестане мужчина во время конфликта бросил гранату в двух человек - РИА Новости, 08.06.2021

В Дагестане мужчина во время конфликта бросил гранату в двух человек

В Дагестане мужчина в ходе конфликта бросил гранату в двух человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:13

2021-06-08T18:13

2021-06-08T19:05

россия

хасавюрт

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 июн – РИА Новости. В Дагестане мужчина в ходе конфликта бросил гранату в двух человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 7 июня подозреваемый, находясь во дворе своего дома на улице 13-я линия поселок Садовый города Хасавюрта, во время ссоры с двумя мужчинами бросил в их сторону неустановленное взрывное устройство.В результате взрыва один потерпевший получил множественные осколочно-рванные раны туловища и конечностей, его госпитализировали в больницу. Второй потерпевший успел укрыться за бетонным забором и телесных повреждений не получил.Подозреваемый был задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ."...Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Хасавюрта, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).В СУСК уточнили, что проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210608/strelba-1736148117.html

https://ria.ru/20210606/volgograd-1735901239.html

россия

хасавюрт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хасавюрт, происшествия