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Депутат ГД Черняева попросила досрочно сложить с нее полномочия
Депутат ГД Черняева попросила досрочно сложить с нее полномочия - РИА Новости, 08.06.2021
Депутат ГД Черняева попросила досрочно сложить с нее полномочия
Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Нина Черняева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:55
2021-06-08T16:56
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Нина Черняева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с нее полномочия депутата, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Прошу досрочно сложить с меня полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 2 августа 2021 года", - говорится в обращении Черняевой.На вопрос РИА Новости, будет ли она комментировать подобное решение, Черняева сказала, что не будет.Соответствующий проект - "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы" - внесла во вторник в базу данных комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Депутат ГД Черняева попросила досрочно сложить с нее полномочия

16:55 08.06.2021 (обновлено: 16:56 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Нина Черняева
Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Нина Черняева - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Нина Черняева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с нее полномочия депутата, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Прошу досрочно сложить с меня полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 2 августа 2021 года", - говорится в обращении Черняевой.
На вопрос РИА Новости, будет ли она комментировать подобное решение, Черняева сказала, что не будет.
Соответствующий проект - "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы" - внесла во вторник в базу данных комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
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