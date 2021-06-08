https://ria.ru/20210608/chernyaeva-1736180174.html
Депутат ГД Черняева попросила досрочно сложить с нее полномочия
Депутат ГД Черняева попросила досрочно сложить с нее полномочия - РИА Новости, 08.06.2021
Депутат ГД Черняева попросила досрочно сложить с нее полномочия
Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Нина Черняева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:55
2021-06-08T16:55
2021-06-08T16:56
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политика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Нина Черняева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с нее полномочия депутата, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Прошу досрочно сложить с меня полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 2 августа 2021 года", - говорится в обращении Черняевой.На вопрос РИА Новости, будет ли она комментировать подобное решение, Черняева сказала, что не будет.Соответствующий проект - "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы" - внесла во вторник в базу данных комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
https://ria.ru/20210605/turchak-1735752213.html
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