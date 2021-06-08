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В бундестаге посоветовали Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
В бундестаге посоветовали Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву - РИА Новости, 08.06.2021
В бундестаге посоветовали Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
Киеву пора перестать "жаловаться Берлину" на действия Москвы, заявил РИА Новости член международного комитета бундестага по международным отношениям Вальдемар... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:35
2021-06-08T17:59
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
газпром
евросоюз
владимир зеленский
джо байден
германия
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БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Киеву пора перестать "жаловаться Берлину" на действия Москвы, заявил РИА Новости член международного комитета бундестага по международным отношениям Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").По его мнению, российской стороне выгодно поставлять больше газа, в том числе и через украинскую территорию."Но для этого нужно создать условия для прокачки. Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение", — сказал Гердт.Он добавил, что "нужно дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно". Парламентарий отметил, что переданные Киеву миллиарды евро "просто пропали", хотя все эти средства — налоги немецких граждан.Гердт также призвал прекратить "импорт надуманных демократий", которым занимается Запад не одно десятилетие."Непонятна сама постановка вопроса, когда президент Зеленский пытается обвинить канцлера Меркель и Германию в том, что мы мало делаем для Украины. А почему мы должны что-то делать для Украины? Особенно в таком коммерческом, договорном вопросе между Украиной и Россией? Почему мы должны вмешаться туда и зачем это нужно Украине? Я думаю, только затем, чтобы создать элемент давления или шантажа, чтобы выторговать себе лучшие условия, — но это очень грубый подход", — заявил он.Парламентарий добавил, что "Германии, немецкой экономике выгодно, чтобы и "Северный поток — 2", и украинская "труба" работали на полную мощь". Парламентарий назвал это "единственной возможностью сохранить нашу промышленность и индустрию в свете отказа от атомной и угольной энергетики".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в конгрессе, что на переговорах с Германией по "Северному потоку — 2" обсуждается, в частности, тема о компенсациях Украине за "транзитные платежи", которые Киев "может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину". Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал проект шантажом глобального уровня, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Прокладка первой ветки уже завершилась, осталось достроить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html
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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, газпром, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, германия, украина, в мире

В бундестаге посоветовали Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву

16:35 08.06.2021 (обновлено: 17:59 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗдание Рейхстага
Здание Рейхстага - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Киеву пора перестать "жаловаться Берлину" на действия Москвы, заявил РИА Новости член международного комитета бундестага по международным отношениям Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").
По его мнению, российской стороне выгодно поставлять больше газа, в том числе и через украинскую территорию.
"Но для этого нужно создать условия для прокачки. Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение", — сказал Гердт.
Он добавил, что "нужно дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно". Парламентарий отметил, что переданные Киеву миллиарды евро "просто пропали", хотя все эти средства — налоги немецких граждан.
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Гердт также призвал прекратить "импорт надуманных демократий", которым занимается Запад не одно десятилетие.
"Непонятна сама постановка вопроса, когда президент Зеленский пытается обвинить канцлера Меркель и Германию в том, что мы мало делаем для Украины. А почему мы должны что-то делать для Украины? Особенно в таком коммерческом, договорном вопросе между Украиной и Россией? Почему мы должны вмешаться туда и зачем это нужно Украине? Я думаю, только затем, чтобы создать элемент давления или шантажа, чтобы выторговать себе лучшие условия, — но это очень грубый подход", — заявил он.
Парламентарий добавил, что "Германии, немецкой экономике выгодно, чтобы и "Северный поток — 2", и украинская "труба" работали на полную мощь". Парламентарий назвал это "единственной возможностью сохранить нашу промышленность и индустрию в свете отказа от атомной и угольной энергетики".
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в конгрессе, что на переговорах с Германией по "Северному потоку — 2" обсуждается, в частности, тема о компенсациях Украине за "транзитные платежи", которые Киев "может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину". Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал проект шантажом глобального уровня, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Прокладка первой ветки уже завершилась, осталось достроить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
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