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Советник по нацбезопасности Британии посетил Москву
Советник по нацбезопасности Британии посетил Москву - РИА Новости, 08.06.2021
Советник по нацбезопасности Британии посетил Москву
Советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув посещает во вторник Москву для встреч с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:38
2021-06-08T14:38
2021-06-08T14:38
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув посещает во вторник Москву для встреч с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в британском посольстве в России."Сэр Стивен Лавгроув, советник по национальной безопасности Великобритании, сегодня в Москве для того, чтобы встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - рассказали агентству в дипимиссии, не уточнив, с кем именно проходят встречи в российской столицеВ посольстве добавили, что "очень важно поддержать каналы коммуникации между двумя странами открытыми".
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