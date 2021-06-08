https://ria.ru/20210608/britaniya-1736147327.html

Советник по нацбезопасности Британии посетил Москву

Советник по нацбезопасности Британии посетил Москву - РИА Новости, 08.06.2021

Советник по нацбезопасности Британии посетил Москву

Советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув посещает во вторник Москву для встреч с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:38

2021-06-08T14:38

2021-06-08T14:38

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув посещает во вторник Москву для встреч с российскими коллегами, сообщили РИА Новости в британском посольстве в России."Сэр Стивен Лавгроув, советник по национальной безопасности Великобритании, сегодня в Москве для того, чтобы встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - рассказали агентству в дипимиссии, не уточнив, с кем именно проходят встречи в российской столицеВ посольстве добавили, что "очень важно поддержать каналы коммуникации между двумя странами открытыми".

https://ria.ru/20210523/velikobritaniya-1733499948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, москва, в мире