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Власти призвали москвичей сообщать об обнаружении борщевика
Власти призвали москвичей сообщать об обнаружении борщевика - РИА Новости, 10.06.2021
Власти призвали москвичей сообщать об обнаружении борщевика
Москвичам необходимо сообщать об обнаружении борщевика Сосновского и не трогать его голыми руками во избежание ожогов, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-08T17:30
2021-06-10T18:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москвичам необходимо сообщать об обнаружении борщевика Сосновского и не трогать его голыми руками во избежание ожогов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что борщевик Сосновского - зонтичное растение, занесенное в Москву и активно размножившееся. Его сок вызывает ожоги, которые долго не заживают. Это важно учитывать при походах на природу."При обнаружении борщевика Сосновского нельзя трогать его голыми руками, ходить в его зарослях с открытыми руками и ногами. Надо обойти растение стороной. Куда сообщить о борщевике Сосновского на природной территории? Администрация соответствующей природной территории, почта ГПБУ "Мосприрода", официальная страница Мосприроды в соцсетях, единая справочная служба города Москвы - 8 (495)777-77-77, электронная приемная на сайте mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что возможность сообщить о растениях появилась и на портале "Наш город". Пользователи портала могут оставить сообщение о том, что в парках, дворах или на газонах вдоль дорог вырос борщевик Сосновского. Городские службы оперативно уничтожат опасный сорняк.
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мосприрода, москва

Власти призвали москвичей сообщать об обнаружении борщевика

17:30 08.06.2021 (обновлено: 18:16 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБорщевик в Тульской области
Борщевик в Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москвичам необходимо сообщать об обнаружении борщевика Сосновского и не трогать его голыми руками во избежание ожогов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что борщевик Сосновского - зонтичное растение, занесенное в Москву и активно размножившееся. Его сок вызывает ожоги, которые долго не заживают. Это важно учитывать при походах на природу.
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"При обнаружении борщевика Сосновского нельзя трогать его голыми руками, ходить в его зарослях с открытыми руками и ногами. Надо обойти растение стороной. Куда сообщить о борщевике Сосновского на природной территории? Администрация соответствующей природной территории, почта ГПБУ "Мосприрода", официальная страница Мосприроды в соцсетях, единая справочная служба города Москвы - 8 (495)777-77-77, электронная приемная на сайте mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможность сообщить о растениях появилась и на портале "Наш город". Пользователи портала могут оставить сообщение о том, что в парках, дворах или на газонах вдоль дорог вырос борщевик Сосновского. Городские службы оперативно уничтожат опасный сорняк.
"На природных территориях, подведомственных ГПБУ "Мосприрода", специалисты периодически выявляют участки произрастания борщевика Сосновского. Преимущественно они располагаются в районе ЛЭП, магистралей инженерных коммуникаций. На особо охраняемых природных территориях Москвы места произрастания борщевика ежегодно выкашиваются до 10 раз в теплый период. В соответствии с регламентом использования и содержания особо охраняемых природных территорий бороться с борщевиком Сосновского с помощью химических препаратов запрещено", - говорится в сообщении.
 
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