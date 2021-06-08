https://ria.ru/20210608/borschevik-1736519001.html

Власти призвали москвичей сообщать об обнаружении борщевика

Власти призвали москвичей сообщать об обнаружении борщевика - РИА Новости, 10.06.2021

Власти призвали москвичей сообщать об обнаружении борщевика

Москвичам необходимо сообщать об обнаружении борщевика Сосновского и не трогать его голыми руками во избежание ожогов, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-08T17:30

2021-06-08T17:30

2021-06-10T18:16

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москвичам необходимо сообщать об обнаружении борщевика Сосновского и не трогать его голыми руками во избежание ожогов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что борщевик Сосновского - зонтичное растение, занесенное в Москву и активно размножившееся. Его сок вызывает ожоги, которые долго не заживают. Это важно учитывать при походах на природу."При обнаружении борщевика Сосновского нельзя трогать его голыми руками, ходить в его зарослях с открытыми руками и ногами. Надо обойти растение стороной. Куда сообщить о борщевике Сосновского на природной территории? Администрация соответствующей природной территории, почта ГПБУ "Мосприрода", официальная страница Мосприроды в соцсетях, единая справочная служба города Москвы - 8 (495)777-77-77, электронная приемная на сайте mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что возможность сообщить о растениях появилась и на портале "Наш город". Пользователи портала могут оставить сообщение о том, что в парках, дворах или на газонах вдоль дорог вырос борщевик Сосновского. Городские службы оперативно уничтожат опасный сорняк.

https://ria.ru/20210607/ornitologi-1736518558.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва