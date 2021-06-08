https://ria.ru/20210608/bochkareva-1736045602.html

Наталья Бочкарева раскрыла, как похудела со 120 до 60 килограммов

Наталья Бочкарева раскрыла, как похудела со 120 до 60 килограммов - РИА Новости, 08.06.2021

Наталья Бочкарева раскрыла, как похудела со 120 до 60 килограммов

Наталья Бочкарева раскрыла, как похудела со 120 до 60 килограммов. Об этом она рассказала в передаче "Звезды сошлись". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T06:05

2021-06-08T06:05

2021-06-08T06:05

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Наталья Бочкарева раскрыла, как похудела со 120 до 60 килограммов. Об этом она рассказала в передаче "Звезды сошлись".Актриса призналась, что вес она набрала за время двух беременностей. "Раньше я не ела мясо, пробовала сыроедение. И вдруг мне говорят: "Ты рожаешь детей — надо есть мясо и много молочки". Я и приложила руку к этому. Я же хочу здоровое дитя родить. Я хорошо ела мясо, кефир, творог. Вторая беременность наступила, когда первенцу было четыре месяца. Поэтому вес у меня прибавлялся и прибавлялся. Когда дети родились, я поняла, что с этими килограммами надо что-то делать", — вспоминает Бочкарева. Артистка призналась, что перепробовала много разных диет, но они не работали. Лишний вес причинял ей дискомфорт и сказывался на самочувствии: "Я была очень круглой, было очень тяжело ходить", — говорит актриса.Восстановить форму ей помогли танцы и спорт. Бочкарева приняла участие в двух танцевальных проектах. Актриса также придерживалась правильного и дробного питания, делала массажи и обертывания.Наталья Бочкарева сыграла Дашу Букину в сериале "Счастливы вместе". Эта роль принесла ей известность. В 2007 она вышла замуж за адвоката Николая Борисова. В январе 2007 у них родился сын Иван, а в феврале 2008 — дочь Мария.

https://ria.ru/20210527/dolina-1734475451.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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наталья бочкарева, знаменитости, звезды, похудение, диета