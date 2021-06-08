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Блинкен будет в американской делегации на встрече Путина и Байдена
Блинкен будет в американской делегации на встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 08.06.2021
Блинкен будет в американской делегации на встрече Путина и Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите, сообщили в госдепе. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T00:08
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россия
энтони блинкен
джо байден
владимир путин
швейцария
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите, сообщили в госдепе.Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа, Блинкен отправится вместе с президентом США Джо Байденом в его первое на посту главы государства турне. Оно начнется в Великобритании, а закончится в Швейцарии встречей с президентом РФ Владимиром Путиным."Он (Блинкен - ред.) примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве", - говорится в сообщении.Российско-американский саммит намечен на 16 июня.
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россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире

Блинкен будет в американской делегации на встрече Путина и Байдена

00:08 08.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите, сообщили в госдепе.
Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа, Блинкен отправится вместе с президентом США Джо Байденом в его первое на посту главы государства турне. Оно начнется в Великобритании, а закончится в Швейцарии встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 20:45
В Белом доме заявили, что Байден едет на встречу с Путиным "с позиции силы"
"Он (Блинкен - ред.) примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве", - говорится в сообщении.
Российско-американский саммит намечен на 16 июня.
 
РоссияЭнтони БлинкенДжо БайденВладимир ПутинШвейцарияСШАВ мире
 
 
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