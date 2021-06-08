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В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным
В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным - РИА Новости, 08.06.2021
В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным
Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, "семеркой" и российским коллегой Владимиром Путиным, у него... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T21:21
2021-06-08T21:21
россия
g7
брюссель
нато
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, "семеркой" и российским коллегой Владимиром Путиным, у него десятилетия опыта, на которые глава Белого дома полагается, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки."Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", - сказала Псаки на брифинге о том, как Байден готовится к начинающемуся на этой неделе первому зарубежному турне.Байдену предстоят встречи в Британии с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, саммит G7, после в Брюсселе - саммит США-НАТО, а 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.Псаки заявила, что увидеть лидеров лично - это важно, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.
https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html
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россия, g7, брюссель, нато, джо байден, владимир путин, сша, в мире

В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным

21:21 08.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, "семеркой" и российским коллегой Владимиром Путиным, у него десятилетия опыта, на которые глава Белого дома полагается, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
"Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", - сказала Псаки на брифинге о том, как Байден готовится к начинающемуся на этой неделе первому зарубежному турне.
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Псаки заявила, что увидеть лидеров лично - это важно, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.

"Он (Байден - ред.) вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в продолжение поездки", - сказала Псаки.

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РоссияG7БрюссельНАТОДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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