В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, "семеркой" и российским коллегой Владимиром Путиным, у него десятилетия опыта, на которые глава Белого дома полагается, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
"Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", - сказала Псаки на брифинге о том, как Байден готовится к начинающемуся на этой неделе первому зарубежному турне.
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Байдену предстоят встречи в Британии с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, саммит G7, после в Брюсселе - саммит США-НАТО, а 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.
Псаки заявила, что увидеть лидеров лично - это важно, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.
"Он (Байден - ред.) вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в продолжение поездки", - сказала Псаки.