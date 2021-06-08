https://ria.ru/20210608/bayden-1736191406.html

Байден приветствовал утверждение пожизненного приговора Младичу

Байден приветствовал утверждение пожизненного приговора Младичу - РИА Новости, 08.06.2021

Байден приветствовал утверждение пожизненного приговора Младичу

США приветствуют утверждение пожизненного приговора бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу, заявил во вторник президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:57

2021-06-08T17:57

2021-06-08T18:36

приговор генералу младичу

сребреница

ратко младич

джо байден

сербия

босния и герцеговина

оон

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322078_0:94:3270:1933_1920x0_80_0_0_0a59c43deda0d85a43cb51536b5c7b29.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США приветствуют утверждение пожизненного приговора бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу, заявил во вторник президент США Джо Байден."Это историческое решение суда демонстрирует, что те, кто совершают ужасные преступления, будут приведены к ответственности. Это также укрепляет наше общее стремление не допустить таких преступлений где бы то ни было в мире в будущем", - говорится в заявлении Байдена в связи с утверждением приговора. По словам президента США, "правосудие и примирение – основа мира и стабильности в будущем, и сегодняшнее решение также является важным подтверждением того, что это возможно"."Я искренне надеюсь, что лидеры стран в регионе будут уважать это решение (суда) и будут исполнять его во имя верховенства закона", - заявил Байден.Во вторник судьи в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор. Суд постановил, что Младич останется в Гааге, пока не будет организован перевод в другую страну.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/mladich-1736143623.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1735991895.html

https://ria.ru/20161223/1484411496.html

https://ria.ru/20210409/donbass-1727638720.html

сребреница

сербия

босния и герцеговина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор генералу младичу, сребреница, ратко младич, джо байден, сербия, босния и герцеговина, оон, в мире, сша