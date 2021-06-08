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Байден приветствовал утверждение пожизненного приговора Младичу
Байден приветствовал утверждение пожизненного приговора Младичу - РИА Новости, 08.06.2021
Байден приветствовал утверждение пожизненного приговора Младичу
США приветствуют утверждение пожизненного приговора бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу, заявил во вторник президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:57
2021-06-08T18:36
приговор генералу младичу
сребреница
ратко младич
джо байден
сербия
босния и герцеговина
оон
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США приветствуют утверждение пожизненного приговора бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу, заявил во вторник президент США Джо Байден."Это историческое решение суда демонстрирует, что те, кто совершают ужасные преступления, будут приведены к ответственности. Это также укрепляет наше общее стремление не допустить таких преступлений где бы то ни было в мире в будущем", - говорится в заявлении Байдена в связи с утверждением приговора. По словам президента США, "правосудие и примирение – основа мира и стабильности в будущем, и сегодняшнее решение также является важным подтверждением того, что это возможно"."Я искренне надеюсь, что лидеры стран в регионе будут уважать это решение (суда) и будут исполнять его во имя верховенства закона", - заявил Байден.Во вторник судьи в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор. Суд постановил, что Младич останется в Гааге, пока не будет организован перевод в другую страну.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/mladich-1736143623.html
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приговор генералу младичу, сребреница, ратко младич, джо байден, сербия, босния и герцеговина, оон, в мире, сша

Байден приветствовал утверждение пожизненного приговора Младичу

17:57 08.06.2021 (обновлено: 18:36 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США приветствуют утверждение пожизненного приговора бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу, заявил во вторник президент США Джо Байден.
"Это историческое решение суда демонстрирует, что те, кто совершают ужасные преступления, будут приведены к ответственности. Это также укрепляет наше общее стремление не допустить таких преступлений где бы то ни было в мире в будущем", - говорится в заявлении Байдена в связи с утверждением приговора. По словам президента США, "правосудие и примирение – основа мира и стабильности в будущем, и сегодняшнее решение также является важным подтверждением того, что это возможно".
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"Я искренне надеюсь, что лидеры стран в регионе будут уважать это решение (суда) и будут исполнять его во имя верховенства закона", - заявил Байден.
Во вторник судьи в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор. Суд постановил, что Младич останется в Гааге, пока не будет организован перевод в другую страну.
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Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.
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Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.
Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
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Приговор генералу МладичуСребреницаРатко МладичДжо БайденСербияБосния и ГерцеговинаООНВ миреСША
 
 
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