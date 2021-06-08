https://ria.ru/20210608/bashkiriya-1736137832.html

В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел

В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел - РИА Новости, 08.06.2021

В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел

Гибель пчёл, предположительно, из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в нескольких южных районах Башкирии, сообщили в министерстве... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:04

2021-06-08T14:04

2021-06-08T16:22

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

барнаул

происшествия

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Гибель пчёл, предположительно, из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в нескольких южных районах Башкирии, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики."Из ряда районов южной степи и Зауралья поступили сигналы о неполной гибели пчелосемей, довольно много падежа пчёл допущено. Это Кугарчинский район, Зианчуринский, Хайбуллинский, Зилаирский – из этих районов поступили сообщения", - сказал собеседник агентства.Представитель регионального минсельхоза отметил, что владельцы пасек сообщали о гибели сотен пчелосемей. По его словам, всего частично пострадали более 1 тысячи пчелосемей в обследованных районах. Всего в Башкирии насчитывается порядка 300 тысяч пчелосемей."Связано это, в первую очередь, с обработкой лесов от непарного шелкопряда. В настоящее время как раз в той зоне объявлен режим ЧС по распространению этого вредителя", - уточнил собеседник агентства. Он предположил, что, возможно, кто-то из подрядчиков, обрабатывавших лесной массив с воздуха, выполнил работу непрофессионально, допустил вылет за обозначенные рамки, что и привело к гибели пчёл.По информации представителя минсельхоза Башкирии, межведомственная комиссия в составе специалистов министерства, управления ветеринарии республики, Россельхознадзора, которая работает с 2019 года, выезжала на пасеки, где были отобраны пробы погибших пчел. В ближайшее время планируется отправить пробы в специализированную лабораторию в Барнаул. Если в качестве причины гибели будет установлено использование инсектицидов при обработке лесов от непарного шелкопряда, пчеловоды смогут обратиться с исками в суд.Администрация Кугарчинского района республики сообщила, что по итогам рабочего совещания в связи с массовой гибелью пчел на территории района в минлесхоз Башкирии направлено ходатайство о пересмотре границ участков, обрабатываемых от непарного шелкопряда: не ближе 5 километров от населенных пунктов при обработке наземным способом и не ближе 8 километров при авиаобработке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/vorobi-1602513199.html

https://ria.ru/20210219/khorek-1598207819.html

барнаул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), барнаул, происшествия