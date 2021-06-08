Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/bashkiriya-1736137832.html
В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел
В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел - РИА Новости, 08.06.2021
В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел
Гибель пчёл, предположительно, из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в нескольких южных районах Башкирии, сообщили в министерстве... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:04
2021-06-08T16:22
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728277907_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_697b3fc4995fc20b428414788572c34a.jpg
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Гибель пчёл, предположительно, из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в нескольких южных районах Башкирии, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики."Из ряда районов южной степи и Зауралья поступили сигналы о неполной гибели пчелосемей, довольно много падежа пчёл допущено. Это Кугарчинский район, Зианчуринский, Хайбуллинский, Зилаирский – из этих районов поступили сообщения", - сказал собеседник агентства.Представитель регионального минсельхоза отметил, что владельцы пасек сообщали о гибели сотен пчелосемей. По его словам, всего частично пострадали более 1 тысячи пчелосемей в обследованных районах. Всего в Башкирии насчитывается порядка 300 тысяч пчелосемей."Связано это, в первую очередь, с обработкой лесов от непарного шелкопряда. В настоящее время как раз в той зоне объявлен режим ЧС по распространению этого вредителя", - уточнил собеседник агентства. Он предположил, что, возможно, кто-то из подрядчиков, обрабатывавших лесной массив с воздуха, выполнил работу непрофессионально, допустил вылет за обозначенные рамки, что и привело к гибели пчёл.По информации представителя минсельхоза Башкирии, межведомственная комиссия в составе специалистов министерства, управления ветеринарии республики, Россельхознадзора, которая работает с 2019 года, выезжала на пасеки, где были отобраны пробы погибших пчел. В ближайшее время планируется отправить пробы в специализированную лабораторию в Барнаул. Если в качестве причины гибели будет установлено использование инсектицидов при обработке лесов от непарного шелкопряда, пчеловоды смогут обратиться с исками в суд.Администрация Кугарчинского района республики сообщила, что по итогам рабочего совещания в связи с массовой гибелью пчел на территории района в минлесхоз Башкирии направлено ходатайство о пересмотре границ участков, обрабатываемых от непарного шелкопряда: не ближе 5 километров от населенных пунктов при обработке наземным способом и не ближе 8 километров при авиаобработке.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/vorobi-1602513199.html
https://ria.ru/20210219/khorek-1598207819.html
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728277907_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_ff12123ec58f522e481989c0fe0e19b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), барнаул, происшествия

В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел

14:04 08.06.2021 (обновлено: 16:22 08.06.2021)
 
© Pixabay / Martin Tajmr Пчелы у улья
Пчелы у улья - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Pixabay / Martin Tajmr
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Гибель пчёл, предположительно, из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в нескольких южных районах Башкирии, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
"Из ряда районов южной степи и Зауралья поступили сигналы о неполной гибели пчелосемей, довольно много падежа пчёл допущено. Это Кугарчинский район, Зианчуринский, Хайбуллинский, Зилаирский – из этих районов поступили сообщения", - сказал собеседник агентства.
Воробьи - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 16:59
В Чернобыле вымирают воробьи
Представитель регионального минсельхоза отметил, что владельцы пасек сообщали о гибели сотен пчелосемей. По его словам, всего частично пострадали более 1 тысячи пчелосемей в обследованных районах. Всего в Башкирии насчитывается порядка 300 тысяч пчелосемей.
"Связано это, в первую очередь, с обработкой лесов от непарного шелкопряда. В настоящее время как раз в той зоне объявлен режим ЧС по распространению этого вредителя", - уточнил собеседник агентства. Он предположил, что, возможно, кто-то из подрядчиков, обрабатывавших лесной массив с воздуха, выполнил работу непрофессионально, допустил вылет за обозначенные рамки, что и привело к гибели пчёл.
Первый клонированный черноногий хорек - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 17:25
В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида
По информации представителя минсельхоза Башкирии, межведомственная комиссия в составе специалистов министерства, управления ветеринарии республики, Россельхознадзора, которая работает с 2019 года, выезжала на пасеки, где были отобраны пробы погибших пчел. В ближайшее время планируется отправить пробы в специализированную лабораторию в Барнаул. Если в качестве причины гибели будет установлено использование инсектицидов при обработке лесов от непарного шелкопряда, пчеловоды смогут обратиться с исками в суд.
Администрация Кугарчинского района республики сообщила, что по итогам рабочего совещания в связи с массовой гибелью пчел на территории района в минлесхоз Башкирии направлено ходатайство о пересмотре границ участков, обрабатываемых от непарного шелкопряда: не ближе 5 километров от населенных пунктов при обработке наземным способом и не ближе 8 километров при авиаобработке.
 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БарнаулПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
07:52Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
07:48В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками
Лента новостейМолния