https://ria.ru/20210608/barrel-1736222381.html

"Восток Ойл" удовлетворит запрос рынка на "зеленые" баррели

"Восток Ойл" удовлетворит запрос рынка на "зеленые" баррели - РИА Новости, 08.06.2021

"Восток Ойл" удовлетворит запрос рынка на "зеленые" баррели

Более 50 контрактов из 73, заключенных "Роснефтью" на ПМЭФ-2021, касаются реализации стратегического проекта "Восток Ойл"; таких соглашений подписано на 558,8... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T23:26

2021-06-08T23:26

2021-06-08T23:26

петербургский международный экономический форум

россия

карин кнайсль

западная сибирь

гмк "норильский никель"

петербургский международный экономический форум (фонд)

trafigura

роснефть

игорь сечин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 50 контрактов из 73, заключенных "Роснефтью" на ПМЭФ-2021, касаются реализации стратегического проекта "Восток Ойл"; таких соглашений подписано на 558,8 миллиарда рублей, сообщает компания.Контракты по "Восток Ойл" составили 90% от общей суммы заключенных крупнейшей российской нефтяной компанией на форуме соглашений и касаются работ по строительству первоочередных объектов проекта, а также энергообеспечения, авиаобеспечения, оказания сервисных услуг, поставок спецтехники, трубной продукции, оборудования и материалов для проекта."Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.Доя реализации проекта на ПМЭФ, в частности, заключены контракты с АО "Объединенная энергетическая компания", АО "ЛенморНИИпроект", ПАО "Трубная металлургическая компания", "Интер РАО – Инжиниринг", ГМК "Норильский никель", "Объединенной машиностроительной группой", а также с "Содексо Евроазия".Договор с АО "ОЭК" заключен на строительство гидротехнических сооружений, с ЛенморНИИпроектом - на проектно-изыскательские работы. ПАО "ТМК", в свою очередь, будет осуществлять интегральную поставку металлопродукции для проекта - трубной продукции, металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных элементов."Интер РАО – Инжиниринг" по договору с "Роснефтью" выполнит работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта. Речь идет о ГТЭС "Иркинская" (867 МВт), воздушной ЛЭП (110 кВ), энергообъектах головной нефтеперекачивающей станции "Пайяха" и электростанции в "Бухте Север" (214 МВт).С "Норникелем" подписан контракт о развитии комплексного логистического обслуживания "Восток Ойл". Помимо этого, "Роснефть" договорилась с партнерами о техобслуживании собственного парка воздушных судов, участвующих в проекте. По договору предполагается развитие на территории РФ сервисного центра.Договор с "Объединенной машиностроительной группой" касается транспортного обеспечения дорожно-строительной и спецтехникой. "Содексо Евроазия" будет оказывать услуги по организации общественного питания и проживания, а также комплексному обслуживанию социально-бытовых объектов на месторождениях Ванкорского кластера.Как сообщили в "Роснефти", компания уже приступила к возведению нефтеналивного терминала "Порт Бухта Север". Начались работы по подготовке пунктов разгрузки с реки Енисей, базы хранения МТР, вахтовых жилых городков. Разворачивается строительство трубопроводной системы, на Таймыр уже прибыли первые группы подрядных организаций для строительства порта. В целом на проект завезено уже порядка 200 тысяч тонн грузов.По мнению аналитиков и инвестбанкиров, проект "Восток Ойл" с ресурсной базой в 6,2 миллиарда тонн н.э. в настоящее время является одним из самых перспективных на фоне падения в мире инвестиций в нефтедобычу."По масштабам этот проект можно сравнить разве что с советским освоением Самотлора, самого крупного нефтяного месторождения России. Тот проект, по сути, изменил лицо советского ТЭКа на многие годы вперед. Если в 1965 году Западная Сибирь давала один миллион тонн добычи, то уже через десять лет — 148 миллионов тонн, что позволило СССР стать одним из лидеров международного рынка углеводородов. По плану "Роснефти", добыча на проекте достигнет 100 миллионов тонн к 2030 году", - прокомментировал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Как сообщалось, в конце декабря 10% акций "Восток Ойл" было продано ведущему международному трейдеру Trafigura. По данным февральского отчета аналитиков Газпромбанка, исходя из параметров этой сделки, "Восток Ойл" может быть оценен в 86 миллиардов долларов. "Инвестиции в нефтедобычу упали до такого уровня, что существующие запасы, не только не заменяются, но и истощаются. На таком фоне инвестиции "Роснефти" в "Восток Ойл" – самый крупный материковый проект добычи нефти и газа, особо значимы. "Восток Ойл" уже производит высококачественную нефть с низкой себестоимостью, с низким углеродным следом, которая будет пользоваться спросом еще долгие годы. Роснефть планирует сократить углеродный след и это безусловно будет гарантировать спрос на продукцию "Восток Ойл", - заявил на прошедшей в рамках ПМЭФ дискуссии "Трансформация мировой энергетики" главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр. Как отметили в "Роснефти", дополнительным преимуществом проекта для инвесторов и потребителей в мире является учет экологических факторов, поскольку "Восток Ойл" является проектом с низким углеродным следом. "Восток Ойл" на этапе проектирования учитывает использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть."Такие проекты, как "Восток Ойл", будут играть важную роль в удовлетворении спроса на "экологичную" нефть", - отметил на сессии "Трансформация мировой энергетики" глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, нефть проекта отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу, то есть сырье для переработки уже на входе имеет характеристики, близкие к требующимся на выходе."Такая нефть может существенно разгрузить или вообще исключить потребность в отдельных установках на НПЗ, значительно снизив тем самым парниковые выбросы", - отметил Сечин.Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, вошедшая недавно в состав совета директоров "Роснефти", считает, что проект "Восток Ойл" "может стать историческим". "Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется... Углеродный след при добыче нефти на "Восток Ойл" — всего 12 килограмм на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра — 50 килограмм. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире", - сказала Кнайсль журналистам в рамках ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/energoperekhod-1735809477.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735800365.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735777954.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735776801.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735775088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карин кнайсль, западная сибирь, гмк "норильский никель", петербургский международный экономический форум (фонд), trafigura, роснефть, игорь сечин, таймыр, новости компаний - экономика, экономика