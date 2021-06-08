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Наука
https://ria.ru/20210608/apple-1736184549.html
Раскрыта дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью
Раскрыта дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью - РИА Новости, 08.06.2021
Раскрыта дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью
Apple готовит к выходу принципиально новый для себя гаджет, работающий с дополненной реальностью (AR). Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на отчет... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:20
2021-06-08T17:20
наука
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Apple готовит к выходу принципиально новый для себя гаджет, работающий с дополненной реальностью (AR). Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на отчет аналитика Минг-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.Аналитик считает, что Apple активно налаживает цепочку поставок комплектующих для гарнитуры дополненной реальности, данные о которой появляются уже не первый год. Одним из ключевых партнеров Купертино называется тайваньская компания Genius.Apple разрабатывает несколько вариантов гарнитуры. Якобы, основная версия — это привычная гарнитура с 15 встроенными камерами и двумя экран. Второй, более продвинутый гаджет, напоминает очки. В нем используется технология наложения компьютерной графики на реальный пейзаж.По версии Минг-Чи Куо, новое устройство будет представлено во втором квартале 2022 года. Стоимость и технические подробности гарнитуры не раскрываются.
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Новости
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60
apple, купертино, технологии

Раскрыта дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью

17:20 08.06.2021
 
© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Richard Vogel
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Apple готовит к выходу принципиально новый для себя гаджет, работающий с дополненной реальностью (AR). Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на отчет аналитика Минг-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.
Аналитик считает, что Apple активно налаживает цепочку поставок комплектующих для гарнитуры дополненной реальности, данные о которой появляются уже не первый год. Одним из ключевых партнеров Купертино называется тайваньская компания Genius.
Apple разрабатывает несколько вариантов гарнитуры. Якобы, основная версия — это привычная гарнитура с 15 встроенными камерами и двумя экран. Второй, более продвинутый гаджет, напоминает очки. В нем используется технология наложения компьютерной графики на реальный пейзаж.
По версии Минг-Чи Куо, новое устройство будет представлено во втором квартале 2022 года. Стоимость и технические подробности гарнитуры не раскрываются.
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