https://ria.ru/20210608/apple-1736184549.html

Раскрыта дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью

Раскрыта дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью - РИА Новости, 08.06.2021

Раскрыта дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью

Apple готовит к выходу принципиально новый для себя гаджет, работающий с дополненной реальностью (AR). Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на отчет... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:20

2021-06-08T17:20

2021-06-08T17:20

наука

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Apple готовит к выходу принципиально новый для себя гаджет, работающий с дополненной реальностью (AR). Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на отчет аналитика Минг-Чи Куо для инвесторов "яблочной" компании.Аналитик считает, что Apple активно налаживает цепочку поставок комплектующих для гарнитуры дополненной реальности, данные о которой появляются уже не первый год. Одним из ключевых партнеров Купертино называется тайваньская компания Genius.Apple разрабатывает несколько вариантов гарнитуры. Якобы, основная версия — это привычная гарнитура с 15 встроенными камерами и двумя экран. Второй, более продвинутый гаджет, напоминает очки. В нем используется технология наложения компьютерной графики на реальный пейзаж.По версии Минг-Чи Куо, новое устройство будет представлено во втором квартале 2022 года. Стоимость и технические подробности гарнитуры не раскрываются.

https://ria.ru/20210607/ios-1736061915.html

купертино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, купертино, технологии