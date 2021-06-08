https://ria.ru/20210608/altsgeymer-1736219212.html

Названы ранние симптомы, указывающие на развитие болезни Альцгеймера

Названы ранние симптомы, указывающие на развитие болезни Альцгеймера - РИА Новости, 08.06.2021

Названы ранние симптомы, указывающие на развитие болезни Альцгеймера

Потеря памяти, спутанность сознания, а также трудности при выполнении рутинных дел могут указывать на развитие болезни Альцгеймера, пишет Daily Express со... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T22:08

2021-06-08T22:08

2021-06-08T22:16

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Потеря памяти, спутанность сознания, а также трудности при выполнении рутинных дел могут указывать на развитие болезни Альцгеймера, пишет Daily Express со ссылкой на Национальный институт США по проблемам старения.По словам специалистов, самым распространенным признаком является забывание недавно полученной информации, того, что больному недавно говорили или он видел, включая даты или новые имена. При этом уточняется, что людям, не страдающим от недуга, впоследствии удается вспомнить забытую информацию. Специалисты добавляют, что люди с болезнью Альцгеймера могут потерять счет дням, временам года и течению времени, иногда они могут забыть, где находятся и как пришли куда-либо. К трудностям при ежедневных делах специалисты относят проблемы с выполнением задач, которые больные решали на протяжении длительного времени. Например, пациенты могут забыть маршрут к месту, куда они ездили каждый день в течение нескольких лет, или не вспомнить правила любимой игры, подчеркнули врачи. В материале отмечается, что, несмотря на отсутствие лекарства от болезни, ранняя диагностика подарит пациенту время, чтобы привести свои дела в порядок.

https://ria.ru/20210318/altsgeymer-1601853423.html

https://ria.ru/20210118/altsgeymer-1593466359.html

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