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На Кубани арестовали адвоката Новикова по делу о взятке
На Кубани арестовали адвоката Новикова по делу о взятке - РИА Новости, 08.06.2021
На Кубани арестовали адвоката Новикова по делу о взятке
Экс-судья, а ныне адвокат Дмитрий Новиков, публиковавший аудиозаписи о коррупции в судебной системе Кубани, арестован по уголовному делу о покушении на... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:30
2021-06-08T10:30
сергей кравец
дмитрий новиков
youtube
краснодарский краевой суд
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Экс-судья, а ныне адвокат Дмитрий Новиков, публиковавший аудиозаписи о коррупции в судебной системе Кубани, арестован по уголовному делу о покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.В начале февраля на YouTube появилась аудиозапись, предоставленная бывшим сочинским судьей, а ныне адвокатом Дмитрием Новиковым, на ней якобы бывший сотрудник Краснодарского краевого суда Сергей Кравец (на момент записи - чиновник в органах исполнительной власти региона) рассказывает о секретах своего "взаимодействия" с кубанскими судьями, в том числе с помощью связей и денег. В ходе беседы называются имена ряда кубанских судей, в том числе занимающих высшие посты в краевом суде общей юрисдикции и Арбитражном суде Краснодарского края.Совет судей Краснодарского края объявил о создании комиссии для проверки этих сведений, а в краснодарских пабликах появилось видео, в котором Кравец говорит, что никогда судьям денег не передавал, никогда не обращался к ним с просьбами коррупционного характера. Он просит прощения и поясняет, что насочинял, чтобы поднять свой авторитет среди знакомых. Позднее крайсуд сообщил, что проверка Совета судей Кубани показала, что в словах Кравца правды нет. Отмечается, что по итогам рассмотрения одной части дел, о которых идет речь в ролике, вынесены решения, которые не обжалованы сторонами, а по другой - производство еще не окончено.На минувших выходных в соцсетях появилось видео, на котором правоохранители конвоируют Новикова в наручниках. Утром во вторник пресс-служба крайсуда сообщила, что в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, Ленинский районный суд Новороссийска вынес решение об аресте."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении адвоката Новикова под стражу… Из материалов, представленных следствием, следует, что подозреваемый и его помощник обещали оказать содействие мужчине, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в решении вопроса о переквалификации и назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, за денежную сумму в размере 4 миллионов рублей, часть которых они намеревались передать в качестве взятки неустановленным лицам. Преступление не было доведено до конца по независящим от фигурантов обстоятельствам, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.Новиков заключён под стражу до 3 августа включительно.Ранее Новиков подвергался уголовному преследованию по ряду уголовных дел, которые впоследствии развалились. Как пояснял РИА Новости сам экс-судья, в 2010 году он был обвинён по 11 эпизодам, но все эти дела были прекращены за отсутствием состава преступления. После этого, по словам Новикова, ему были предъявлены обвинения по составам, по которым уголовные дела не возбуждались, и он был освобождён от ответственности по срокам давности (нереабилитирующее основание). Данные решения Новиков обжаловал, утверждая, что нельзя предъявлять обвинения без возбуждения уголовного дела.
https://ria.ru/20210607/vzyatka-1736043429.html
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сергей кравец, дмитрий новиков, youtube, краснодарский краевой суд, новороссийск, краснодарский край, происшествия

На Кубани арестовали адвоката Новикова по делу о взятке

10:30 08.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Экс-судья, а ныне адвокат Дмитрий Новиков, публиковавший аудиозаписи о коррупции в судебной системе Кубани, арестован по уголовному делу о покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
В начале февраля на YouTube появилась аудиозапись, предоставленная бывшим сочинским судьей, а ныне адвокатом Дмитрием Новиковым, на ней якобы бывший сотрудник Краснодарского краевого суда Сергей Кравец (на момент записи - чиновник в органах исполнительной власти региона) рассказывает о секретах своего "взаимодействия" с кубанскими судьями, в том числе с помощью связей и денег. В ходе беседы называются имена ряда кубанских судей, в том числе занимающих высшие посты в краевом суде общей юрисдикции и Арбитражном суде Краснодарского края.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Совет судей Краснодарского края объявил о создании комиссии для проверки этих сведений, а в краснодарских пабликах появилось видео, в котором Кравец говорит, что никогда судьям денег не передавал, никогда не обращался к ним с просьбами коррупционного характера. Он просит прощения и поясняет, что насочинял, чтобы поднять свой авторитет среди знакомых. Позднее крайсуд сообщил, что проверка Совета судей Кубани показала, что в словах Кравца правды нет. Отмечается, что по итогам рассмотрения одной части дел, о которых идет речь в ролике, вынесены решения, которые не обжалованы сторонами, а по другой - производство еще не окончено.
На минувших выходных в соцсетях появилось видео, на котором правоохранители конвоируют Новикова в наручниках. Утром во вторник пресс-служба крайсуда сообщила, что в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, Ленинский районный суд Новороссийска вынес решение об аресте.
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Хуснуллин рассказал, что у него просили взятки
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении адвоката Новикова под стражу… Из материалов, представленных следствием, следует, что подозреваемый и его помощник обещали оказать содействие мужчине, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в решении вопроса о переквалификации и назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, за денежную сумму в размере 4 миллионов рублей, часть которых они намеревались передать в качестве взятки неустановленным лицам. Преступление не было доведено до конца по независящим от фигурантов обстоятельствам, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Новиков заключён под стражу до 3 августа включительно.
Ранее Новиков подвергался уголовному преследованию по ряду уголовных дел, которые впоследствии развалились. Как пояснял РИА Новости сам экс-судья, в 2010 году он был обвинён по 11 эпизодам, но все эти дела были прекращены за отсутствием состава преступления. После этого, по словам Новикова, ему были предъявлены обвинения по составам, по которым уголовные дела не возбуждались, и он был освобождён от ответственности по срокам давности (нереабилитирующее основание). Данные решения Новиков обжаловал, утверждая, что нельзя предъявлять обвинения без возбуждения уголовного дела.
 
Сергей КравецДмитрий НовиковYouTubeКраснодарский краевой судНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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