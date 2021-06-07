https://ria.ru/20210607/zhivotnye-1736032208.html

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли пять животных

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли пять животных - РИА Новости, 07.06.2021

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли пять животных

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли за 5 и 6 июня пять животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:12

2021-06-07T17:12

2021-06-07T17:52

белгородский район

общество

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

старый оскол

старооскольский городской округ

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Белгородской области сотрудники МЧС спасли за 5 и 6 июня пять животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.В субботу в единую дежурно-диспетчерскую службу обратилась жительница села Головино, корова которой упала в яму. Дежурный караул прибыл на место, обвязал животное альпинистскими стропами и прикрепил их к трактору, который предоставила местная администрация. После этого животное аккуратно вытащили и передали хозяйке. Она поблагодарила спасателей за помощь и повела свою подопечную домой.В тот же день поступило обращение от мужчины — по его словам, в городе Строитель в люк упала собака. На место приехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. С помощью специальной веревки млекопитающее подняли на землю и передали заявителю.Вечером 5 июня в городе Старый Оскол домашний кот забрался на дерево и не смог слезть. Хозяйка пыталась выманить его лакомствами, но животное так и не спустилось. Дежурный караул пожарно-спасательной части номер шесть с помощью автолестницы аккуратно снял питомца с дерева.На следующий день в поселке Северный Белгородского района в жатке комбайна застряла бездомная собака. При помощи подручных средств дежурная смена поисково-спасательной службы Белгородской области освободила животное, которое сразу же убежало.В то же воскресенье в 112 позвонила женщина из села Никольское Белгородского района. Она рассказала, что на ее участке в железную бочку провалился бездомный кот. Соседи и сама заявительница помочь животному не могли из-за больших размеров бочки. Млекопитающее вытащили с помощью захватывающего устройства.В МЧС напомнили, что подразделения ориентированы на спасение людей."Но, так как в данный момент людям помощь не требовалась, сотрудники МЧС России откликнулись на необычный вызов", — объяснили в ведомстве.Там подчеркнули, что спасение животных — это непростое дело: нельзя предугадать, как они поведут себя в нестандартной ситуации.

https://ria.ru/20210529/sobaka-1734765199.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/lisa-1732210792.html

белгородский район

россия

старый оскол

старооскольский городской округ

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2021

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«Лишенные голоса»: волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами В Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно. Когда их обнаружили волонтеры, собаки были в критическом состоянии. Животных забрали и через объявления в соцсетях нашли им хозяев. Перед отправкой в новый дом собакам оказали ветеринарную помощь. Одну из них спасти не удалось. Из-за серьезных проблем со здоровьем двухлетняя Линда погибла. 2021-06-07T17:12 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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белгородский район, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), старый оскол, старооскольский городской округ