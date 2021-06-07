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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/zhaloba-1735962304.html
Епархия отреагировала на жалобы из-за служб в древнейших храмах России
Епархия отреагировала на жалобы из-за служб в древнейших храмах России - РИА Новости, 07.06.2021
Епархия отреагировала на жалобы из-за служб в древнейших храмах России
"Конгресс карачаевского народа", обратившийся к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой об отзыве архиепископа Пятигорского и Черкесского... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:23
2021-06-07T11:26
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
патриарх кирилл (владимир гундяев)
карачаевский район
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Конгресс карачаевского народа", обратившийся к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой об отзыве архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова) из Пятигорской епархии, не связывался с самой епархией для обсуждения вопросов, сообщил РИА Новости представитель епархии.Архиепископ Феофилакт возглавляет Пятигорскую епархию с 22 марта 2011 года. Ранее общественная организация "Конгресс карачаевского народа" (ККН) опубликовала на своем сайте обращение к патриарху с просьбой отозвать Феофилакта с должности епархиального архиерея. По мнению ККН, проведение им служб в христианских аланских храмах (в частности, в Шоанинском храме, который считается одним из древнейших на территории России) пагубно сказывается на их состоянии, а сами храмы являются дораскольными и поэтому не предназначены для проведения православного богослужения. Кроме того, в обращении говорится, что жители Северной Осетии возмущаются в социальных сетях отождествлением героя дохристианских верований богатыря Уастырджи с Георгием Победоносцем в миссионерских материалах."Представители Конгресса карачаевского народа не выходили на связь с Пятигорской епархией, адресовав письмо сразу святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В епархии деятельность ККН хорошо известна, поскольку претензии к православным верующим Карачаево-Черкесии организация высказывает не впервые", - сказали РИА Новости в епархии.Обвинения ККН, уверены в епархии, не имеют под собой никаких оснований. "Древние храмы датируются серединой и второй половиной Х века, когда миссия из Византии прибыла на территорию современной Карачаево-Черкесии. Ни о каких доправославных и дохристианских храмах в данном случае речь не идет", - добавил собеседник агентства.По сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Шоанинский храм, о котором говорится в обращении ККН к патриарху Кириллу, мог быть построен около X – XI веков. Он расположен в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, в одном километре на северо-запад от северо-западной границы Поселка имени Коста Хетагурова, и является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.Богослужения в древних храмах, по словам представителя епархиальной пресс-службы, совершаются с 1989 года в соответствии с действующим законодательством и с разрешения ответственных представителей Карачаево-Черкесской республики, претензий от которых епархия не получала."Храмы, несомненно, являются достоянием мирового христианства и святыней для всех верующих. Храмы привлекают множество туристов, большая часть которых является паломниками. Приезд гостей важен для экономики окрестных сел и республики в целом. Верующих не меньше, чем представителей ККН, волнуют состояние храмов и их реставрация. Также православных христиан беспокоит возможность паломничества и молитвенного поклонения. Святыни мирового уровня не могут быть приватизированы", - заключили в Пятигорской епархии.
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россия, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев), карачаевский район

Епархия отреагировала на жалобы из-за служб в древнейших храмах России

11:23 07.06.2021 (обновлено: 11:26 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Мария ШустроваВход в Северный Зеленчукский храм (Х век)
Вход в Северный Зеленчукский храм (Х век) - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Мария Шустрова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Конгресс карачаевского народа", обратившийся к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой об отзыве архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта (Курьянова) из Пятигорской епархии, не связывался с самой епархией для обсуждения вопросов, сообщил РИА Новости представитель епархии.
Архиепископ Феофилакт возглавляет Пятигорскую епархию с 22 марта 2011 года. Ранее общественная организация "Конгресс карачаевского народа" (ККН) опубликовала на своем сайте обращение к патриарху с просьбой отозвать Феофилакта с должности епархиального архиерея. По мнению ККН, проведение им служб в христианских аланских храмах (в частности, в Шоанинском храме, который считается одним из древнейших на территории России) пагубно сказывается на их состоянии, а сами храмы являются дораскольными и поэтому не предназначены для проведения православного богослужения. Кроме того, в обращении говорится, что жители Северной Осетии возмущаются в социальных сетях отождествлением героя дохристианских верований богатыря Уастырджи с Георгием Победоносцем в миссионерских материалах.
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"Представители Конгресса карачаевского народа не выходили на связь с Пятигорской епархией, адресовав письмо сразу святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В епархии деятельность ККН хорошо известна, поскольку претензии к православным верующим Карачаево-Черкесии организация высказывает не впервые", - сказали РИА Новости в епархии.
Обвинения ККН, уверены в епархии, не имеют под собой никаких оснований. "Древние храмы датируются серединой и второй половиной Х века, когда миссия из Византии прибыла на территорию современной Карачаево-Черкесии. Ни о каких доправославных и дохристианских храмах в данном случае речь не идет", - добавил собеседник агентства.
По сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Шоанинский храм, о котором говорится в обращении ККН к патриарху Кириллу, мог быть построен около X – XI веков. Он расположен в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, в одном километре на северо-запад от северо-западной границы Поселка имени Коста Хетагурова, и является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.
Богослужения в древних храмах, по словам представителя епархиальной пресс-службы, совершаются с 1989 года в соответствии с действующим законодательством и с разрешения ответственных представителей Карачаево-Черкесской республики, претензий от которых епархия не получала.
"Храмы, несомненно, являются достоянием мирового христианства и святыней для всех верующих. Храмы привлекают множество туристов, большая часть которых является паломниками. Приезд гостей важен для экономики окрестных сел и республики в целом. Верующих не меньше, чем представителей ККН, волнуют состояние храмов и их реставрация. Также православных христиан беспокоит возможность паломничества и молитвенного поклонения. Святыни мирового уровня не могут быть приватизированы", - заключили в Пятигорской епархии.
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