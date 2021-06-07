https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1736001618.html

"Могли бы предупредить": Пушков высмеял обиженного на США Зеленского

"Могли бы предупредить": Пушков высмеял обиженного на США Зеленского - РИА Новости, 07.06.2021

"Могли бы предупредить": Пушков высмеял обиженного на США Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о разочаровавшем его решении Вашингтона не вводить санкции... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:22

2021-06-07T14:22

2021-06-07T17:08

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

петр порошенко

нато

евросоюз

алексей пушков

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о разочаровавшем его решении Вашингтона не вводить санкции против "Северного потока — 2".По мнению члена Совфеда, в Киеве напрасно считают, что конфликт с Москвой делает их центром мира. На самом деле, как подчеркнул политик, Украина выступает лишь тактическим инструментом Запада в противостоянии между Россией, Соединенными Штатами и Китаем."США могут его по необходимости использовать, а могут и проигнорировать. Особенно когда на кону куда более важные вещи или когда американские руководители просто не знают, как отвязаться от назойливых киевских политиков", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Он отметил, что Киев постоянно пытается обратить на себя внимание. Кроме того, сенатор напомнил, как украинский экс-президент Петр Порошенко хотел "попасться на глаза" бывшему главе Белого дома Бараку Обаме, а тот его избегал.Киев также постоянно запрашивал членство в НАТО и Евросоюзе, но Западу надоело "носиться с Украиной как с писаной торбой", понимая, что ее роль в мире "более чем скромная", подытожил Пушков.Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.Зеленский по этому поводу заявил в интервью порталу Axios, что неприятно "удивлен" отказом США ввести новые ограничительные меры против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По его словам, такое решение "определенно не направлено на поддержку Украины".

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/gazoprovod-1735872469.html

https://ria.ru/20210607/bayden-1735967670.html

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сша

киев

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петр порошенко, нато, евросоюз, алексей пушков, владимир зеленский, сша, киев, в мире