https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735929707.html

Зеленский сравнил решение США по Nord Stream 2 с игрой Майкла Джордана

Зеленский сравнил решение США по Nord Stream 2 с игрой Майкла Джордана - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский сравнил решение США по Nord Stream 2 с игрой Майкла Джордана

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора "Северного потока 2", компании Nord Stream 2 AG, с игрой американского... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T04:31

2021-06-07T04:31

2021-06-07T04:31

россия

майкл джордан

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

владимир зеленский

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора "Северного потока 2", компании Nord Stream 2 AG, с игрой американского баскетболиста Майкла Джордана и выразил надежду на дальнейшие действия Соединенных Штатов в этом направлении.Украинский лидер отметил, что Джордан - его "любимый" игрок в баскетбол."Оно (решение - ред.) напоминает мне то, как раньше играл Майкл Джордан ... Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, ложное чувство близости победы", - сказал Зеленский в интервью порталу Axios.Он подчеркнул, что обычно баскетболист затем менял свою тактику кардинальным образом, в результате чего ему удавалось выиграть в самый последний момент."Я верю все же, что Байден - Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил в сетку свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и Соединенным Штатам, в чем я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США", - добавил президент Украины."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый недавно дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735926709.html

https://ria.ru/20210607/oruzhie-1735927320.html

россия

балтийское море

сша

украина

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россия, майкл джордан, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, сша, украина