Зеленский: отказ США от санкций против Nord Stream 2 не направлен на поддержку Украины
02:39 07.06.2021 (обновлено: 11:23 07.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно "удивлен" отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2".
"Я думаю, что это решение… К сожалению, оно определенно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока — 2", что Соединенные Штаты, скажем так, оставались последним оплотом. Мы понимаем, что только США способны остановить строительство", — сообщил Зеленский в интервью порталу Axios.
Он отметил, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом получил "прямые сигналы" относительно газопровода. При этом украинский лидер отметил, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину "лучше бывших президентов" и разбирается во многих вопросах.
"Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", — подчеркнул Зеленский.
При этом президент Украины сообщил, что узнал об отказе США от санкций "из прессы", и отметил в связи с этим, что отношения стратегических партнеров должны быть "прямыми".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Ранее Белый недавно дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций Российской Федерации и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.