https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735926198.html

Зеленский заявил о готовности встретиться с Джо Байденом до 16 июня

Зеленский заявил о готовности встретиться с Джо Байденом до 16 июня - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский заявил о готовности встретиться с Джо Байденом до 16 июня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом перед российско-американским саммитом РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:25

2021-06-07T02:25

2021-06-07T05:54

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве.Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что Зеленский намерен провести переговоры с Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным. Мнение о том, что главе Белого дома стоит поговорить с украинским коллегой до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня, американская сторона планирует обсудить на нем, среди прочего, и ситуацию на Украине.Зеленский посетовал, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита, и назвал подобные консультации важными, поскольку многое "просто нельзя обсуждать по телефону.Он добавил, что его контакт с американским президентом "в той или иной форме" возможен.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210606/vstrecha-1735877843.html

https://ria.ru/20210604/vstrecha-1735708673.html

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женева (город)

сша

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россия, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, украина, в мире