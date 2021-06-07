Зеленский заявил о готовности встретиться с Джо Байденом до 16 июня
02:25 07.06.2021 (обновлено: 05:54 07.06.2021)
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве.
Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что Зеленский намерен провести переговоры с Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным. Мнение о том, что главе Белого дома стоит поговорить с украинским коллегой до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Саммит президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня, американская сторона планирует обсудить на нем, среди прочего, и ситуацию на Украине.
Зеленский посетовал, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита, и назвал подобные консультации важными, поскольку многое "просто нельзя обсуждать по телефону.
"Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним (Байденом - ред.) и обсудить все эти детали перед встречей (Путина и Байдена - ред.)", - заявил украинский лидер.
Он добавил, что его контакт с американским президентом "в той или иной форме" возможен.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.