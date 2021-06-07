https://ria.ru/20210607/zarplaty-1735992212.html

Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников в Москве

Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников в Москве - РИА Новости, 07.06.2021

Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников в Москве

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, сколько зарабатывают священники в Москве и... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:39

2021-06-07T13:39

2021-06-07T13:39

религия и мировоззрение

московский патриархат

русская православная церковь

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1920x0_80_0_0_bc02ab52d3ca815730cc85875add7250.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, сколько зарабатывают священники в Москве и почему в храмах не место "прейскурантам" на церковные требы. Митрополит объяснил, что, как правило, священники получают зарплаты от приходов, где они служат. В Москве, например, эта сумма, по его словам, составляет в среднем 30–40 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда она либо гораздо меньше, либо священнослужитель вообще ее не получает.В таком случае, пояснил представитель РПЦ, клирик существует на деньги, полученные от треб – например, венчания, крещения или отпевания. При этом, священник, как отметил митрополит Иларион, не может отказаться совершать обряд, если у верующего нет средств. В храме, по словам священнослужителя, не должно быть фиксированных "ценников" на таинства и обряды. Священник, подчеркнул он, может лишь указать рекомендуемую, но не обязательную, сумму.По данным Росстата, средняя зарплата по Москве за 2020 год была свыше 91 тысячи рублей. Уровень МРОТ в столице – 20 589 рублей, по стране в целом - 12 792 рубля. Однако в Русской православной церкви неоднократно подчеркивали, что от регионального уровня минимальной оплаты, некоммерческие организации, в том числе религиозные, существуют за счет пожертвований граждан и не имеют постоянных источников финансирования. Поэтому отдельные приходы, особенно сельские, не всегда могут соблюсти требования к зарплатам.

https://ria.ru/20200122/1563685617.html

https://ria.ru/20190612/1555484448.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, русская православная церковь, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва