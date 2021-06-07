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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/zarplaty-1735992212.html
Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников в Москве
Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников в Москве - РИА Новости, 07.06.2021
Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников в Москве
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, сколько зарабатывают священники в Москве и... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:39
2021-06-07T13:39
религия и мировоззрение
московский патриархат
русская православная церковь
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, сколько зарабатывают священники в Москве и почему в храмах не место "прейскурантам" на церковные требы. Митрополит объяснил, что, как правило, священники получают зарплаты от приходов, где они служат. В Москве, например, эта сумма, по его словам, составляет в среднем 30–40 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда она либо гораздо меньше, либо священнослужитель вообще ее не получает.В таком случае, пояснил представитель РПЦ, клирик существует на деньги, полученные от треб – например, венчания, крещения или отпевания. При этом, священник, как отметил митрополит Иларион, не может отказаться совершать обряд, если у верующего нет средств. В храме, по словам священнослужителя, не должно быть фиксированных "ценников" на таинства и обряды. Священник, подчеркнул он, может лишь указать рекомендуемую, но не обязательную, сумму.По данным Росстата, средняя зарплата по Москве за 2020 год была свыше 91 тысячи рублей. Уровень МРОТ в столице – 20 589 рублей, по стране в целом - 12 792 рубля. Однако в Русской православной церкви неоднократно подчеркивали, что от регионального уровня минимальной оплаты, некоммерческие организации, в том числе религиозные, существуют за счет пожертвований граждан и не имеют постоянных источников финансирования. Поэтому отдельные приходы, особенно сельские, не всегда могут соблюсти требования к зарплатам.
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московский патриархат, русская православная церковь, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва

Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников в Москве

13:39 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, сколько зарабатывают священники в Москве и почему в храмах не место "прейскурантам" на церковные требы.

"Священники зарабатывают на жизнь для себя и своей семьи своим трудом, то есть труд священника не может быть бесплатным", – сказал владыка Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит объяснил, что, как правило, священники получают зарплаты от приходов, где они служат. В Москве, например, эта сумма, по его словам, составляет в среднем 30–40 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда она либо гораздо меньше, либо священнослужитель вообще ее не получает.
В таком случае, пояснил представитель РПЦ, клирик существует на деньги, полученные от треб – например, венчания, крещения или отпевания. При этом, священник, как отметил митрополит Иларион, не может отказаться совершать обряд, если у верующего нет средств.
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В храме, по словам священнослужителя, не должно быть фиксированных "ценников" на таинства и обряды. Священник, подчеркнул он, может лишь указать рекомендуемую, но не обязательную, сумму.
По данным Росстата, средняя зарплата по Москве за 2020 год была свыше 91 тысячи рублей. Уровень МРОТ в столице – 20 589 рублей, по стране в целом - 12 792 рубля. Однако в Русской православной церкви неоднократно подчеркивали, что от регионального уровня минимальной оплаты, некоммерческие организации, в том числе религиозные, существуют за счет пожертвований граждан и не имеют постоянных источников финансирования. Поэтому отдельные приходы, особенно сельские, не всегда могут соблюсти требования к зарплатам.
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