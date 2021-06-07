https://ria.ru/20210607/zarplata-1735934180.html

Раскрыт заработок врио главы Республики Тыва

Раскрыт заработок врио главы Республики Тыва - РИА Новости, 07.06.2021

Раскрыт заработок врио главы Республики Тыва

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг заработал за 2020 год 21 миллион 100 тысяч 952,85 рублей, сообщается в документах, опубликованных... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:16

2021-06-07T07:16

2021-06-07T07:17

владислав ховалыг

республика тыва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733312824_0:112:1024:688_1920x0_80_0_0_e4ad4c1a4d88e4a59c8c4080c959e66e.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг заработал за 2020 год 21 миллион 100 тысяч 952,85 рублей, сообщается в документах, опубликованных на сайте правительства республики.В размещенных на сайте документах также указывается, что в собственности Ховалыга есть два земельных участка площадью 2 673 и 48 квадратных метров, жилой дом площадью 349 квадратных метров, квартиры 62,7 и 68 квадратных метров, гараж площадью 48 квадратных метров. Кроме того, Ховалыг владеет двумя автомобилями - Audi Q3 и Toyota RAV 4.Супруга врио главы республики владеет квартирой в 35 квадратных метров и нежилым помещением в 38,8 квадратных метров. При этом супруга за прошлый год задекларировала доход в чуть более 979 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. По словам Кара-оола, он сам попросил отставки у президента.

https://realty.ria.ru/20210601/nalogovaya-1734645909.html

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, республика тыва, политика