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Раскрыт заработок врио главы Республики Тыва
Раскрыт заработок врио главы Республики Тыва - РИА Новости, 07.06.2021
Раскрыт заработок врио главы Республики Тыва
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг заработал за 2020 год 21 миллион 100 тысяч 952,85 рублей, сообщается в документах, опубликованных... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:16
2021-06-07T07:17
владислав ховалыг
республика тыва
политика
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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг заработал за 2020 год 21 миллион 100 тысяч 952,85 рублей, сообщается в документах, опубликованных на сайте правительства республики.В размещенных на сайте документах также указывается, что в собственности Ховалыга есть два земельных участка площадью 2 673 и 48 квадратных метров, жилой дом площадью 349 квадратных метров, квартиры 62,7 и 68 квадратных метров, гараж площадью 48 квадратных метров. Кроме того, Ховалыг владеет двумя автомобилями - Audi Q3 и Toyota RAV 4.Супруга врио главы республики владеет квартирой в 35 квадратных метров и нежилым помещением в 38,8 квадратных метров. При этом супруга за прошлый год задекларировала доход в чуть более 979 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. По словам Кара-оола, он сам попросил отставки у президента.
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владислав ховалыг, республика тыва, политика

Раскрыт заработок врио главы Республики Тыва

07:16 07.06.2021 (обновлено: 07:17 07.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ТувыВрио главы Тувы Владислав Ховалыг
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тувы
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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг заработал за 2020 год 21 миллион 100 тысяч 952,85 рублей, сообщается в документах, опубликованных на сайте правительства республики.
В размещенных на сайте документах также указывается, что в собственности Ховалыга есть два земельных участка площадью 2 673 и 48 квадратных метров, жилой дом площадью 349 квадратных метров, квартиры 62,7 и 68 квадратных метров, гараж площадью 48 квадратных метров. Кроме того, Ховалыг владеет двумя автомобилями - Audi Q3 и Toyota RAV 4.
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Супруга врио главы республики владеет квартирой в 35 квадратных метров и нежилым помещением в 38,8 квадратных метров. При этом супруга за прошлый год задекларировала доход в чуть более 979 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. По словам Кара-оола, он сам попросил отставки у президента.
 
Владислав ХовалыгРеспублика ТываПолитика
 
 
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