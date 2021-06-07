https://ria.ru/20210607/zamorozki-1735929444.html

Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальном тепле

Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальном тепле - РИА Новости, 07.06.2021

Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальном тепле

В некоторых регионах страны в ближайшие дни возможны заморозки, в других — аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T04:25

2021-06-07T04:25

2021-06-07T12:45

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

архангельская область

иркутская область

общество

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В некоторых регионах страны в ближайшие дни возможны заморозки, в других — аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Заморозки ожидаются на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве. "Это необычная ситуация, но такое бывает", — отметил собеседник агентства.В то же время в центре Европейской России установится дождливая, но теплая погода с дневной температурой в 25 градусов, что на один-два градуса выше нормы; теплыми будут и ночи.Метеоролог не исключил сильных осадков. "При такой обстановке существует вероятность быстрой конвекции, быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой — переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа", — добавил он.Вильфанд также сообщил, что жителей Северо-Запада ждет теплая погода без дождей с температурой до плюс 27 градусов. "Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы", — рассказал он.Теплая погода с температурой на четыре-семь градусов выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке.А на юге Сибири, напротив, похолодает. В Омской, Томской, Новосибирской и Красноярской областях, а также в самом Красноярске температура опустится на четыре-пять градусов ниже нормы.

https://ria.ru/20210602/zasukha-1735254574.html

https://ria.ru/20210602/sombrero-1735258306.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, архангельская область, иркутская область, общество