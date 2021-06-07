Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/zamorozki-1735929444.html
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальном тепле
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальном тепле - РИА Новости, 07.06.2021
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальном тепле
В некоторых регионах страны в ближайшие дни возможны заморозки, в других — аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T04:25
2021-06-07T12:45
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
архангельская область
иркутская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735952408_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_73375876e0251288fab67fef94b759fb.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В некоторых регионах страны в ближайшие дни возможны заморозки, в других — аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Заморозки ожидаются на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве. "Это необычная ситуация, но такое бывает", — отметил собеседник агентства.В то же время в центре Европейской России установится дождливая, но теплая погода с дневной температурой в 25 градусов, что на один-два градуса выше нормы; теплыми будут и ночи.Метеоролог не исключил сильных осадков. "При такой обстановке существует вероятность быстрой конвекции, быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой — переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа", — добавил он.Вильфанд также сообщил, что жителей Северо-Запада ждет теплая погода без дождей с температурой до плюс 27 градусов. "Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы", — рассказал он.Теплая погода с температурой на четыре-семь градусов выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке.А на юге Сибири, напротив, похолодает. В Омской, Томской, Новосибирской и Красноярской областях, а также в самом Красноярске температура опустится на четыре-пять градусов ниже нормы.
https://ria.ru/20210602/zasukha-1735254574.html
https://ria.ru/20210602/sombrero-1735258306.html
россия
архангельская область
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735952408_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_0aa3fb67060640b9a330c9b2922e03a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, архангельская область, иркутская область, общество

Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальном тепле

04:25 07.06.2021 (обновлено: 12:45 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка на sup-борде со своим питомцем породы золотистый ретривер
Девушка на sup-борде со своим питомцем породы золотистый ретривер - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В некоторых регионах страны в ближайшие дни возможны заморозки, в других — аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Заморозки ожидаются на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве. "Это необычная ситуация, но такое бывает", — отметил собеседник агентства.
В то же время в центре Европейской России установится дождливая, но теплая погода с дневной температурой в 25 градусов, что на один-два градуса выше нормы; теплыми будут и ночи.
Метеоролог не исключил сильных осадков. "При такой обстановке существует вероятность быстрой конвекции, быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой — переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа", — добавил он.
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 14:20
Вильфанд назвал регионы, которым грозит засуха
Вильфанд также сообщил, что жителей Северо-Запада ждет теплая погода без дождей с температурой до плюс 27 градусов.
"Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы", — рассказал он.
Теплая погода с температурой на четыре-семь градусов выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке.
А на юге Сибири, напротив, похолодает. В Омской, Томской, Новосибирской и Красноярской областях, а также в самом Красноярске температура опустится на четыре-пять градусов ниже нормы.
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 14:36
Вильфанд призвал россиян носить сомбреро
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрАрхангельская областьИркутская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия внесла в черный список девять граждан Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния