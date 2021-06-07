https://ria.ru/20210607/zakonoproekt-1736018543.html

В Госдуме прокомментировали законопроект Украины "О коренных народах"

В Госдуме прокомментировали законопроект Украины "О коренных народах" - РИА Новости, 07.06.2021

В Госдуме прокомментировали законопроект Украины "О коренных народах"

Госдума считает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об исключении русских из числа коренных народов государства вопиющей... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:49

2021-06-07T15:49

2021-06-07T16:48

владимир зеленский

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россия

госдума рф

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума считает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об исключении русских из числа коренных народов государства вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности, сообщается в проекте заявления, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами", - говорится в документе.Авторы проекта заявления отметили, что Госдума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".Кроме этого, депутаты указали, что Госдума подтверждает все сделанные ранее заявления о пагубности национальной политики украинских властей, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства этого государства.Также Госдума призывает европейские организации осудить попытку Украины разделить ее население на коренное и некоренное."Депутаты Государственной Думы обращаются к Межпарламентской ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств - членов Европейского союза с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства", - говорится в документе.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Проект закона "О коренных народах Украины" не включил русских в перечень коренных народов.

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

https://ria.ru/20210606/ukraina-1735808531.html

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владимир зеленский, политика, россия, госдума рф, украина