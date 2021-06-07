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Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников
Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников - РИА Новости, 07.06.2021
Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников
Прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года по приговору Токийского процесса, был развеян в тот же день над Тихим... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:22
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япония
сша
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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года по приговору Токийского процесса, был развеян в тот же день над Тихим океаном в районе города Иокогамас - свидетельствующая об этом запись была обнаружена в Национальном управлении архивов и документации США, сообщило агентство Киодо.До сих пор было известно только, что прах не был передан родственникам. Данные о том, что произошло с прахом семи военных преступников, обнародованы впервые.Преподаватель Университета Нихон Хироаки Такадзава обнаружил в Национальном управлении архивов и документации США запись одного из американских офицеров об этом событии.Профессор университета Тэйкё Ёсинобу Хигураси считает, что такое решение было принято для того, чтобы избежать придания военным преступникам ореола мучеников со стороны милитаристски настроенных кругов.
https://ria.ru/20200310/1568249297.html
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тихий океан, япония, сша, в мире

Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников

08:22 07.06.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года по приговору Токийского процесса, был развеян в тот же день над Тихим океаном в районе города Иокогамас - свидетельствующая об этом запись была обнаружена в Национальном управлении архивов и документации США, сообщило агентство Киодо.
До сих пор было известно только, что прах не был передан родственникам. Данные о том, что произошло с прахом семи военных преступников, обнародованы впервые.
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Преподаватель Университета Нихон Хироаки Такадзава обнаружил в Национальном управлении архивов и документации США запись одного из американских офицеров об этом событии.
"Прах был отправлен на самолете на 30 миль (48 километров) к востоку от Иокогамы над Тихим океаном, я развеял прах на большой площади", - записал участвовавший в деле американский офицер в отчете о казни и дальнейших действиях с прахом военных преступников.
Профессор университета Тэйкё Ёсинобу Хигураси считает, что такое решение было принято для того, чтобы избежать придания военным преступникам ореола мучеников со стороны милитаристски настроенных кругов.
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