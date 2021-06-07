Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года по приговору Токийского процесса, был развеян в тот же день над Тихим океаном в районе города Иокогамас - свидетельствующая об этом запись была обнаружена в Национальном управлении архивов и документации США, сообщило агентство Киодо.
До сих пор было известно только, что прах не был передан родственникам. Данные о том, что произошло с прахом семи военных преступников, обнародованы впервые.
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Преподаватель Университета Нихон Хироаки Такадзава обнаружил в Национальном управлении архивов и документации США запись одного из американских офицеров об этом событии.
"Прах был отправлен на самолете на 30 миль (48 километров) к востоку от Иокогамы над Тихим океаном, я развеял прах на большой площади", - записал участвовавший в деле американский офицер в отчете о казни и дальнейших действиях с прахом военных преступников.
Профессор университета Тэйкё Ёсинобу Хигураси считает, что такое решение было принято для того, чтобы избежать придания военным преступникам ореола мучеников со стороны милитаристски настроенных кругов.
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