https://ria.ru/20210607/yaponiya-1735938091.html

Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников

Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников - РИА Новости, 07.06.2021

Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников

Прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года по приговору Токийского процесса, был развеян в тот же день над Тихим... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:22

2021-06-07T08:22

2021-06-07T08:22

тихий океан

япония

сша

в мире

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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Прах семи японских военных преступников, казненных около полуночи 23 декабря 1948 года по приговору Токийского процесса, был развеян в тот же день над Тихим океаном в районе города Иокогамас - свидетельствующая об этом запись была обнаружена в Национальном управлении архивов и документации США, сообщило агентство Киодо.До сих пор было известно только, что прах не был передан родственникам. Данные о том, что произошло с прахом семи военных преступников, обнародованы впервые.Преподаватель Университета Нихон Хироаки Такадзава обнаружил в Национальном управлении архивов и документации США запись одного из американских офицеров об этом событии.Профессор университета Тэйкё Ёсинобу Хигураси считает, что такое решение было принято для того, чтобы избежать придания военным преступникам ореола мучеников со стороны милитаристски настроенных кругов.

https://ria.ru/20200310/1568249297.html

https://ria.ru/20181112/1532493205.html

тихий океан

япония

сша

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тихий океан, япония, сша, в мире