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Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод
Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод - РИА Новости, 07.06.2021
Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод
Миллиардер Олег Дерипаска высказал сожаление, что живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производящиеся на Кубани. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:35
2021-06-07T22:35
2021-06-07T22:35
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москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска высказал сожаление, что живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производящиеся на Кубани."Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.Текст он сопроводил красочными фотографиями созревшей вишни, клубники и коровьим выменем.
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россия, центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, москва