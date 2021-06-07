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Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод
Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод - РИА Новости, 07.06.2021
Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод
Миллиардер Олег Дерипаска высказал сожаление, что живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производящиеся на Кубани. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:35
2021-06-07T22:35
россия
центральный банк рф (цб рф)
олег дерипаска
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска высказал сожаление, что живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производящиеся на Кубани."Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.Текст он сопроводил красочными фотографиями созревшей вишни, клубники и коровьим выменем.
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россия, центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, москва

Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод

22:35 07.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска высказал сожаление, что живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производящиеся на Кубани.
"Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Текст он сопроводил красочными фотографиями созревшей вишни, клубники и коровьим выменем.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 13:58Петербургский международный экономический форум
Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Олег ДерипаскаМосква
 
 
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