https://ria.ru/20210607/yagody-1736069627.html

Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод

Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод - РИА Новости, 07.06.2021

Дерипаска пожалел миллионы москвичей, лишенных молока и ягод

Миллиардер Олег Дерипаска высказал сожаление, что живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производящиеся на Кубани. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T22:35

2021-06-07T22:35

2021-06-07T22:35

россия

центральный банк рф (цб рф)

олег дерипаска

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска высказал сожаление, что живущие в Москве люди лишены возможности есть продукты, производящиеся на Кубани."Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.Текст он сопроводил красочными фотографиями созревшей вишни, клубники и коровьим выменем.

https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html

россия

москва

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2021

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россия, центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, москва