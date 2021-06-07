https://ria.ru/20210607/whatsapp-1736061075.html
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 07.06.2021
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка". Об этом пишет портал Webetainfo. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T20:45
2021-06-07T20:45
2021-06-07T20:47
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка". Об этом пишет портал Webetainfo. Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли — на смартфон приходит одноразовый код. С появлением новой функции на телефон будет поступать звонок, причем отвечать на него не понадобится — приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов. Обновление не будет доступно на iOS, потому что на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.
https://ria.ru/20210516/moshenniki-1732505191.html
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