https://ria.ru/20210607/whatsapp-1736061075.html

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 07.06.2021

В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка". Об этом пишет портал Webetainfo. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T20:45

2021-06-07T20:45

2021-06-07T20:47

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка". Об этом пишет портал Webetainfo. Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли — на смартфон приходит одноразовый код. С появлением новой функции на телефон будет поступать звонок, причем отвечать на него не понадобится — приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов. Обновление не будет доступно на iOS, потому что на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.

https://ria.ru/20210516/moshenniki-1732505191.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, apple ios, технологии