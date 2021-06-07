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В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 07.06.2021
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка". Об этом пишет портал Webetainfo. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T20:45
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка". Об этом пишет портал Webetainfo. Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли — на смартфон приходит одноразовый код. С появлением новой функции на телефон будет поступать звонок, причем отвечать на него не понадобится — приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов. Обновление не будет доступно на iOS, потому что на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.
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whatsapp inc., google android, apple ios, технологии

В WhatsApp появится новая функция

20:45 07.06.2021 (обновлено: 20:47 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка". Об этом пишет портал Webetainfo.
Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли — на смартфон приходит одноразовый код.
С появлением новой функции на телефон будет поступать звонок, причем отвечать на него не понадобится — приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов.
Обновление не будет доступно на iOS, потому что на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.
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