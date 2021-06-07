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Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки - РИА Новости, 07.06.2021
Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
Следствие предъявило обвинение в получении взятки заместителю начальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга, сообщает СУСР РФ по Свердловской области. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:12
2021-06-07T18:12
2021-06-07T18:12
стрельба в екатеринбурге
россия
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в получении взятки заместителю начальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга, сообщает СУСР РФ по Свердловской области.О задержании высокопоставленного полицейского РИА Новости ранее сообщил источник в правоохранительных органах региона. Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил эту информацию. По его словам, подозреваемый на период разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал полицейского до 2 августа."Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области 35-летнему заместителю начальника одного из структурных подразделений УМВД России по Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение бездействий в пользу взяткодателя, в крупном размере)", - говорится в сообщении следствия.Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы.Кроме того, по этому же уголовному делу 36-летнему адвокату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере). Адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, в мае 2021 года сотрудник полиции при посредничестве адвоката высказал одному гражданину, подозреваемому в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, требование о передаче взятки в крупном размере. За это сотрудник полиции обещал определенное бездействие, которому он в силу своего должностного положения может способствовать, полагают следователи.Гражданин был вынужден согласиться. Однако в дальнейшем он обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него требуют взятку. В ходе оперативного мероприятия и сотрудник полиции, и выступавший в качестве посредника адвокат были изобличены. В отношении обвиняемого адвоката избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, отмечает СУСК.
https://ria.ru/20210607/vzyatka-1736018362.html
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стрельба в екатеринбурге, россия, валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости.
Следствие предъявило обвинение в получении взятки заместителю начальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга
, сообщает СУСР РФ по Свердловской области
.
О задержании высокопоставленного полицейского РИА Новости ранее сообщил источник в правоохранительных органах региона. Руководитель пресс-службы ГУМВД
по Свердловской области Валерий Горелых
подтвердил эту информацию. По его словам, подозреваемый на период разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал полицейского до 2 августа.
"Следственными органами Следственного комитета России
по Свердловской области 35-летнему заместителю начальника одного из структурных подразделений УМВД России по Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение бездействий в пользу взяткодателя, в крупном размере)", - говорится в сообщении следствия.
Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы.
Кроме того, по этому же уголовному делу 36-летнему адвокату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере). Адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, в мае 2021 года сотрудник полиции при посредничестве адвоката высказал одному гражданину, подозреваемому в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, требование о передаче взятки в крупном размере. За это сотрудник полиции обещал определенное бездействие, которому он в силу своего должностного положения может способствовать, полагают следователи.
Гражданин был вынужден согласиться. Однако в дальнейшем он обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него требуют взятку. В ходе оперативного мероприятия и сотрудник полиции, и выступавший в качестве посредника адвокат были изобличены. В отношении обвиняемого адвоката избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, отмечает СУСК.